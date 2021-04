La titular del PAMI, Luana Volnovich, cruzó al ministro de Salud, Fernán Quirós, por las irregularidades a la hora de designar los turnos para la vacunación de adultos mayores, ya que, en los tres centros de vacunación que tiene la obra social en los últimos días no se presentaron los adultos mayores que tenían turnos porque ya se habían vacunado. La funcionaria advirtió sobre la falta de transparencia en la asignación de turnos.

En diálogo con El Destape Radio, Volnovich explicó: "El lunes empezamos a vacunar en los tres centros de vacunación. La Ciudad asigna los turnos. Lo que pasó es que empezamos a ver que a medida que pasaban lo días, vimos que la gente no llegaba. Teníamos 400 turnos por día en cada punto y no llegaba la gente. De 10 venían 3. Empezamos a llamar a las personas que tenían turno porque no venían, al principio pensábamos que era porque no les había llegado el mensaje y de repente nos encontramos en una situación de que nos decían que ya estaban vacunados, o que tenían turno en otra sede".

"Nos dimos cuenta que no era gente que se había inscripto para vacunarse, entonces, se abre otro escenario porque nosotros creíamos que te inscribías en una página y eso te daba derecho a tener un turno porque así nos dijeron que era el sistema de vacunación", replicó la funcionaria.

Asimismo, cuestionó a Quirós porque el ministro dijo que "trabajó colaborativamente con las prepagas y Obras Sociales", a lo cual, arremetió: "¿Qué me está diciendo, Fernán? Que las prepagas están armando las listas”. Además, aclaró que no fue convocada a ninguna reunión con el ministro de Salud, pero sí la Ciudad llamó a uno de sus secretarios para acordar un encuentro.

"Trabajamos con la Ciudad hace años, los afiliados de PAMI se atienden en hospitales público, tenemos intercambio de padrones constantemente. A nadie se le va a ocurrir que si yo le hubiera mandado por error un padrón de la provincia de Neuquén, ¿Qué hubieran hecho? ¿le asignaban los turnos?", criticó Volnovich y recordó la cantidad de "errores" que la Ciudad tuvo para con los jubilados y disparó: "Equivocarse tanto parece sintomático y el argumento que utilizan es peor. Empiezo a dudar de la asignación de vacunas en la Ciudad".

En tanto, la titular del PAMI advirtió sobre la falta de camas en la Ciudad de Buenos Aires y reveló que "al 15% de los pacientes de PAMI no se los puede internar en la Ciudad y son internados en Provincia". Además, advirtió que esta semana "hubo cuatro clínicas que se quedaron sin oxígeno" y que la obra social tuvo que asistir. "Nunca me pasó, ni en agosto del año pasado. El oxígeno va a ser una palabra que se va a repetir cada vez más", sentenció.