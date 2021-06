Vacuna Sputnik V: Alberto Fernández anunciará junto a Vladimir Putin la producción argentina

El Presidente junto con su par ruso darán inicio a la producción de la Sputnik V en Argentina. También estará el presidente del laboratorio Richmond y el CEO del Fondo Ruso de Inversión Directa.

Alberto Fernández tendrá una reunión virtual junto al presidente de Rusia, Vladimir Putin y, en una videoconferencia, anunciarán el comienzo de la producción local de la vacuna Sputnik V. "El objetivo son 500 mil dosis por semana", señaló el presidente de Richmond, Marcelo Figueiras, laboratorio a cargo de realizar la formulación y envasado de las dosis.

La ministra de Salud, Carla Vizzotti, había anticipado que se había aprobado la vacuna desde el Instituto Científico Gamaleya de Moscú. De esta forma, se dio avance a la producción local de las vacunas rusas y será en la planta del laboratorio Richmond en la localidad de Pilar. El viernes, además, estarán el CEO del Fondo Ruso de Inversión Directa (RDIF), Kirill Dmitriev, y Marcelo Figueras, presidente del laboratorio Richmond.

El titular de Richmond señaló que "si Rusia envía la materia prima y logramos empezar la semana que viene, para antes de fin de mes podríamos tener las primeras 500 mil dosis en la calle, siempre y cuando no haya demoras en el transporte, los controles de calidad, etc, que son factores que no dependen de nosotros".

Esa cifra de 500 mil dosis es la cantidad que la actual planta del laboratorio ubicada en el partido bonaerense de Pilar tiene capacidad de producir cada semana, aunque como el proceso actual que realizan consiste en la formulación, filtrado y rellenado de viales (envasado), la cantidad que se elabore finalmente dependerá de la materia prima que se se envíe desde Rusia.

"La nueva planta está pensada para producir hasta 500 millones de dosis por año y ahí se podría hacer desde el principio activo hasta el envasado, es decir, la producción completa", aseguró Figueiras, y detalló que "tendrá la capacidad de realizar productos biotecnológicos y de producir vacunas de diferentes tipos de plataforma como, por ejemplo, la de Pfizer y la Sputnik, que usan diferente tecnología".

Vacuna del coronavirus: Santiago Cafiero apuntó contra la oposición por su obsesión por Pfizer

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, calificó al sector de la oposición que pide informes sobre la negociación con el laboratorio Pfizer por la adquisición de vacunas contra el coronavirus como "visitadores médicos". Además, el funcionario también le apuntó al rol de los medios de comunicación.

"Hoy nos despertamos con una obsesión por un laboratorio (Pfizer). Parecen más visitadores médicos que dirigentes políticos. No es el camino", disparó Cafiero durante su informe ante la Cámara de Senadores. Y agregó: "Ese supuesto redito político, ese supuesto golpe de efecto no hace mas que confundir, angustiar e indignar más al que ya está confundido, angustiado e indignado".