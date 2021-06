Rubinstein cruzó a Macri y le aclaró que "el COVID es una pandemia no una gripe fuerte"

El exsecretario de Salud en la era Cambiemos desmintió a Macri por decir que el COVID-19 "es una gripe un poco más grave". Le recordó que se vacunó en Estados Unidos cuando dijo que "no se iba a vacunar hasta que lo haga el último argentino esencial".

La pandemia del COVID-19 ya provocó más de 3,7 millones de muertes en todo el mundo y hay quienes siguen insistiendo en que el coronavirus es una gripe más fuerte, entre ellos Mauricio Macri y Jair Bolsonaro. “Nunca he creído realmente que esta gripe un poco más grave es algo por lo que uno debe estar sin dormir”, dijo Macri en un acto en Mendoza mientras el Gobierno nacional avanza con una campaña de vacunación estratégica que ya salvó más de 500 vidas por día.

En este marco, el ex secretario de Salud de su gobierno de Cambiemos, Adolfo Rubinstein, fue quien lo cruzó y aclaró que "el COVID es una pandemia no una gripe un poco más fuerte". Rubinstein había renunciado a su cargo tras las diferencias con Macri en el marco del protocolo de la interrupción legal del Embarazo.



"No es una gripe poco mas fuerte, es una pandemia, discrepo con esa posición. El coronavirus ha sido algo que puso patas para arriba a todo el mundo y a nuestro país. No concuerdo con ese concepto pero habría que ver en qué contexto lo dijo, pero no fue una frase feliz", remarcó Rubinstein en diálogo con el programa radial Pasaron Cosas de FM 88.9.

Es así que mientras el expresidente y dirigente de Cambiemos afirma que el COVID-19 es una gripe más fuerte, este viernes en la Argentina se detectaron 23.780 casos más y 529 muertes en las últimas 24 horas. Así, el país suma 87.789 fallecidos y 4.222.400 contagiados desde el comienzo de la pandemia.

Por otra parte, el ex secretario de Salud de la Nación también apuntó contra Macri y remarcó que cometió un error con vacunarse en Estados Unidos y previamente anunciar que "no se iba a vacunar hasta que lo haga el último argentino esencial". “Que la gente vaya a vacunarse afuera en realidad no me sorprende y están en su derecho. Yo no lo hubiese anunciado de esa manera y creo que el ex presidente podría haber sido más prudente”, disparó Rubistein, quien admitió que vacunarse en Estados Unidos no deja de ser un privilegio y expone las desigualdades sociales y económicas de la Argentina.