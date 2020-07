Roberto Baradel aclaró que “no están las condiciones para volver a la escuela”

El secretario general de Suteba, Roberto Baradel, descartó que en este momento estén dadas las condiciones para la vuelta a la clase en las aulas y apuntó a la elaboración de un plan para la vuelta a clases del cual aclaró que "los protocolos para volver a clases en 60 municipios aún no están elaborados".

“Hoy no están las condiciones para la vuelta a la escuela", advirtió el dirigente sindical en diálogo con El Destape Radio y sostuvo que "uno puede decir que hay municipios que no tienen circulación, pero puede haber situaciones con una sola persona que ponga en riesgo a muchas".

Frente a esta situación, el referente provincial consideró que “primero hay que ver la situación sanitaria y epidemiológica. La segunda cuestión es si las escuelas están en condiciones de infraestructura y espacios".

No obstante, Baradel aclaró: “La presencialidad no va a ser como la conocimos"; y pidió "prestar especial atención a los chicos que perdieron vínculo con la escuela y los que están terminando ciclos". “Hay muchas escuelas en la provincia donde no se va a poder llevar adelante los nuevos protocolos, vienen de un deterioro importante”, advirtió.

Por otra parte, el referente de Suteba destacó el plan de obras que lanzó el Gobierno provincial, el programa Escuelas a las Obras, a lo cual, indicó que por el contexto de pandemia “en algunos casos se avanzó y en otros se paralizó”. “Se está haciendo un esfuerzo muy grande", aseguró.