Restricciones por COVID y vacunas: se extiende al 25 de junio y llegan 2 millones de Sinopharm

En las próximas semanas llegarán dos millones de dosis de Sinophram y el lunes casi un millón de AstraZeneca.

La ministra de Salud, Carla Vizzotti, adelantó que durante junio llegarán a la Argentina 2 millones de dosis de vacunas contra el coronavirus del laboratorio Sinopharm y confirmó que las restricciones se extenderán hasta el 25 de junio.

En un acto en el Centro de Argentino de Protonterapia, la ministra adelantó que en las próximas semanas llegaran millones hasta 3 millones de vacunas, 2 millones de Sinophram y casi un millón de AstraZeneca y se está trabajando para que lleguen más dosis y confirmó que se extiende hasta el 25 de junio las restricciones.

"En el día de hoy llegó firmado el contrato con Sinophram por 2 millones de dosis que van a llegar durante junio. El lunes vamos a estar recibiendo 943 mil dosis de AstraZeneca y estamos trabajando en función del adelanto de dosis de México que son 811 mil vacunas", adelantó la titular de Salud.





Acto seguido, Vizzotti se refirió al DNU que vence este viertes y precisó que se extenderán las medidas de restricción hasta el 25 de junio. "Tenemos que fortalecer el rol individual que tiene un impacto colectivo, seguir con el distanciamiento social, ambientes aireados, minimizar todo riesgo en relación a reuniones sociales y ambientes cerrados", insistió la funcionaria nacional e hizo mención a que este viernes vende el decreto.

"Se va a renovar con esa mirada de riesgo epidemiológico: bajo, mediano y alto, teniendo en cuenta la incidencia. Se va a tener en cuenta esos parámetros en relación a las medidas que se van a anunciar y que se van a extender hasta el 25 de junio de acuerdo a los parámetros de los niveles epidemiológicos".

Por su parte, el presidente Alberto Fernández cuestionó que el Congreso no haya avanzado con la Ley de Emergencia COVID, con la que el Gobierno buscaba darle un marco normativo a las restricciones en medio de la pandemia. "Estamos llegando a un punto donde yo esperaba que ya tuviéramos la ley, pero habrá que esperar una semana más", resaltó el jefe de Estado.



El mandatario manifestó que espera que el proyecto de Emergencia COVID se apruebe en Diputados la próxima semana, pero mientras eso no suceda confirmó que se prorrogará el DNU, en este caso hasta el 25 de junio próximo. "Espero que nos podamos poner de acuerdo para cómo actuar, mientras tanto, seguiremos prorrogando la decisión que hemos tomado nosotros" con el DNU, subrayó el jefe de Estado, al encabezar un acto en el Centro Argentino de Protonterapia en el Instituto Oncológico Roffo.



"Vamos a estar tranquilos cuando hayamos vacunado a todos los argentinos, pero mientras tanto el virus existe", recalcó Fernández y aseveró que "la pandemia vuelve a poner en valor la vida humana y el compromiso del estado, y de que esté presente, porque estos problemas no los resuelve el mercado".



Además, Fernández cuestionó a quienes sembraron dudas sobre las vacunas y disparó: "No crean en lo que dicen, vayan y vacúnense, todas las vacunas alivian". "No crean en todas las cosas que han dicho por ahí, lo que nos hace falta es que la vacuna llegue a todos", insistió.



El Presidente prepara por estas horas el próximo DNU que comenzará a regir a partir de mañana, que en líneas generales se espera que sea similar al vigente. El mandatario nacional estuvo acompañado también por el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y autoridades del centro de salud.