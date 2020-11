Polémica en Tucumán por el conteo de contagiados de coronavirus

Una fuerte polémica se despertó en la provincia de Tucumán por las cifras del coronavirus luego de que la secretaria general del Sindicato de Trabajadores Autoconvocados de la Salud (Sitas), Adriana Bueno, manifestara sus dudas acerca de la baja en el número diario de contagiados. Al cruce salió la ministra de Salud provincial, Rossana Chahla, quien dijo que informan todos los casos positivos.

"Siempre he manifestado mi confianza en los datos brindados, pero esta última semana tengo mi serias dudas", dijo Bueno en una entrevista con La Gaceta de Tucumán. La representante de los trabajadores de la salud fundamento su comentario al decir que tienen "tapado el sistema y no podemos encontrar camas para pacientes de terapias intensivas”.

La epidemióloga afirmó que “hay más casos de los que informa” el Gobierno de Tucumán y denunció que hay una “disociación” entre las cifras de los reportes y la situación en el sistema sanitario. “Alguien no está informando. Confío en mis compañeros de trabajo; no tengo dudas de los bioquímicos (del Siprosa). Ahora, no sé si el sector privado está volcando toda la información. Pido que eso se vea. Ayer vi en la página del Ministerio de Salud que había 340 nuevos contagiados y seis casos positivos de los laboratorios privados, sólo seis", acusó.

La médica explicó que en el hospital regional de Concepción en Tucumán tienen los consultorios febriles con "una cola de un poco más de media cuadra, pese a que hay varias personas atendiendo. No tenemos camas en terapia y todos hemos tenido familiares, amigos y conocidos que buscaron camas de forma desesperada para una persona enferma”.

La desmentida tardó en llegar por parte del Ministerio de Salud. La titular de la cartera en la provincia, Rossana Chahla, salió a desmentir con una chicana contra Bueno: "Toda la información está puesta en la página del Ministerio, nosotros transparentamos todo así que en duda no se puede poner. Si es la doctora (por Bueno) que está muy poco en el hospital. Va cuatro días en la semana, no atiende pacientes".

Chahla la acusó a Bueno de no trabajar de médica y de no atender pacientes. "Una cosa es hablar y otra es atender en el sistema", dijo y señaló que por la pandemia del coronavirus, los trabajadores de la salud "no pueden hacer política".

Un total de 14 muertes por coronavirus fueron conrmadas por el Ministerio de Salud de la Provincia en las últimas 24 horas y Tucumán llegó a los 1.022 fallecimientos registrados desde que comenzó la pandemia.