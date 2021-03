Aunque Santa Fe registró un notable aumento de casos en las últimas dos semanas, la idea de Omar Perotti es jugársela a todo o nada en un año electoral y sostener como prioridad la presencialidad de la educación y la economía, por lo que no habrá por el momento nuevas restricciones a pesar de que Nación dejó en manos de las provincias el monitoreo de la situación para introducirlas. Los grandes conglomerados de personas son los que tienen mayor riesgo sanitario, con luces rojas que se encienden en las ciudades más pobladas como Rosario, Santa Fe, Reconquista, Rafaela y Venado Tuerto, que muestran un aumento de contagios del 20% en 14 días.

Sostener las clases con los chicos en las aulas y no restringir rubros comerciales y económicos requiere un gran cuidado de los individuos para no elevar las cifras a niveles críticos que requieran implementar nuevas restricciones. Las autoridades creen que aún hay margen. Según cifras provistas por el Ministerio de Salud, la positividad de los hisopados está en un 25%, número que en el pico de octubre del año pasado llegó al 75%. Si bien en provincias limítrofes como Córdoba, Buenos Aires y Santiago del Estero se registraron casos con la cepa de Manaos, en Santa Fe aún no se ha detectado.

"Sabemos que el segundo brote va a venir, es una realidad. Ninguna región escapa a las estadísticas y la película que vimos en Europa se está replicando en Latinoamérica y también en Argentina", apuntó a El Destape Rodrigo Mediavilla, director del tercer nivel de Salud de Santa Fe. Por ello, la provincia ya dispuso los planes de contingencia, que se irán disparando uno a uno a medida que la disponibilidad de camas comience a mermar. "Es una escalera, lo primero que se hace es la suspensión de las cirugías programadas, para contar con las plazas que ocupan los pacientes posquirúrgicos", apuntó. Hasta el 1° de abril se acelerará para operar todo lo pospuesto por la primera ola, y luego se tendrá un ojo en el aumento de casos para ver si se levantan todas las intervenciones que ya tenían turno o se va estirando el plazo.

Este proyecto lo hacemos en grupo. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Vacunación en Santa Fe

Mientras tanto, avanza la campaña de vacunación para evitar muertes. El personal de salud y docente ya fue cubierto en un nivel alto, por encima del 90%, y el objetivo ahora es el de seguridad. En los geriátricos y centros que albergan a personas con discapacidad ya fueron inmunizados tanto pacientes como en trabajadores. Y simultáneamente ya se está vacunando a los mayores de 70 años, con los mayores de 60 y los de 18 a 59 con comorbilidades como próximo escalón. Esta semana llegarán 24.300 dosis más de Sputnik V, y se esperan 16 mil más de AstraZeneca. Hasta el momento hay 236 mil vacunados con la primera dosis y 51 mil con la segunda en toda la provincia.

Todavía la ocupación de camas es baja, y hay espacio para evaluar según la situación epidemiológica. "A veces es mejor exagerar y correr adelante del problema, en lugar de correrlo desde atrás", explicó Mediavilla. Hoy definir cuándo llegará el pico es hacer futurología, ya que mucho depende de la circulación de personas y los cuidados que se tomen: "Si no utilizamos los protocolos, el barbijo, lavado de manos, la ventilación y la distancia, si continúan comportamientos equivocados de las personas como fiestas clandestinas, donde parece que la pandemia ya pasó, el brote va a ser antes. Si tomamos conciencia lo vamos a poder posponer, y todo lo que podamos retardarlo nos va a permitir llegar con más personas inmunizadas", señaló el médico.

Está claro que la vacuna no va a frenar la segunda ola, sino que va a proteger a las personas de que sea menos cruenta, ya que su efecto es que el impacto de la enfermedad sobre el individuo no llegue a la gravedad. "La crisis por la escasez de vacunas es un fenómeno mundial, y la vacuna siempre es esperanza: uno más inoculado es un montón. No va a ser una ola, como la primera, que se dio desde el sur hacia el norte. Estos van a ser rebrotes en grandes conglomerados al unísono. No se descarta ninguna medida de cierre. Pero está en nosotros no llegar a eso. Tenemos un año de experiencia con la pandemia para saber cómo cuidarnos", dijo el funcionario.

Disconformidad

Grupos de médicos que hacen un trabajo de concientización pública y asesoramiento al Ejecutivo provincial se mostraron insatisfechos con lo definido. "En principio, no se ven las reacciones contundentes que muchos creemos que serían pertinentes", comentó en off a El Destape uno de los profesionales que mantiene diálogo fluido con las autoridades sanitarias. Hace rato que los especialistas miran con incertidumbre las decisiones que toma el gobierno santafesino, mientras cada vez se escuchan menos las propuestas de los epidemiólogos, infectólogos e investigadores de otras áreas que forman parte de las distintas organizaciones que se armaron durante la pandemia para intentar colaborar con las políticas estatales.

Para los académicos, es difícil por el momento definir las causas puntuales del fenómeno. "Los indicadores muestran claramente la tendencia al aumento, pero el registro puede ser un subregistro, ya que hoy solo definimos como caso a quien tiene hisopado positivo. Muchos casos de COVID-19 tienen toda la sintomatología, y tienen convivientes pero ellos no llegan a hisoparse o lo hacen tarde y sale negativo", señalaron.

¿Por qué aumentan los contagios de coronavirus?

Más actividades abiertas: escuelas, deportes, cines, circo, y horario extendido de bares. Todo lo que aumente el contacto social aumenta las chances de generar más circulación del virus. Por ahora no se confirmó la circulación de variantes nuevas, pero pueden estar sin que aún hayan sido detectadas. Mientras tanto, el turismo que produce flujo de personas entre provincias y con el exterior hasta ahora era casi sin limitaciones y, según los médicos, con mucha imprudencia: poco control y sectores que no se cuidaban, una mala combinación. Por último, hubo una relajación en los cuidados. Una proporción de la población nunca se cuidó, pero durante la falsa idea de "post pandemia" del verano muchos que sí se habían cuidado todo el 2020, se relajaron y eso también pudo favorecer contagios.