María Teresa García, ministra de Gobierno de la provincia de Buenos Aires.

La ministra de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Teresa García, se refirió a la situación sanitaria al advertir sobre la tensión que se maneja en el sistema sanitario y no descartó que se tomen nuevas medidas de restricción. No obstante, aclaró que aún no se plantea volver a una fase 1 de cuarentena.

"La postura de la Provincia es la misma que hace 15 días: estamos muy preocupados, si bien se desaceleró la curva es una meseta muy alta", planteó la funcionaria bonaerense en diálogo con El Destape Radio.



En ese punto, García remarcó que "ayer el ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, reconoció la ocupación de camas de CABA", a lo cual, comparó que en provincia de Buenos Aires "hay 870 camas disponibles" pero advirtió que "la situación es muy preocupante". Ante esta situación, la ministra subrayó que "son necesarias más restricciones" y especificó que "hacen falta más restricciones para bajar dramáticamente esta curva".

En ese sentido, aseveró que "el sistema sanitario está saturado al borde del colapso" y replicó que "con estos casos en cualquier lugar del mundo estaría todo cerrado". No obstante, García aclaró: "Todavía no estamos planteando una fase 1 como la del año pasado".

"A qué fase iremos será producto del acuerdo al que lleguemos con el gobierno nacional y CABA. No podemos hacer cosas distintas", manifestó la funcionaria provincial e insistió: "Es imposible no acordar con CABA, nos separa una avenida".

Asimismo, la funcionaria marcó que "siempre hubo diferencias con Larreta. Pero ahora son más profundas" y criticó que "el incumplimiento del DNU por parte de Larreta es traumático para la institucionalidad". En tanto, García se refirió a las reuniones que habrá entre el Gobierno nacional, provincial y porteño e instó: "Vamos a tener que acordar medidas con CABA que sean de estricto cumplimiento".

"Será el fútbol o el transporte o las actividades sociales, eso lo definiremos en esta semana", apuntó y destacó el efecto que tuvieron las medidas de restricción para apaciguar la ola de contagios: "El DNU nos permitió no bajar los casos pero si desacelerar el crecimiento".