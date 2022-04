El indignante comentario de Mario Negri por la cuarentena obligatoria: "Simulación de Auschwitz"

El diputado nacional de Juntos por el Cambio hizo una desafortunada comparación entre el aislamiento preventivo por la pandemia del Covid-19 y los campos de concentración nazis.

El diputado nacional de Juntos por el Cambio Mario Negri hizo una desafortunada comparación entre la cuarentena obligatoria por la pandemia del Coronavirus con los campos de concentración nazis de Aushwitz, en donde fueron asesinadas más de 1.100.000 de personas durante la Segunda Guerra Mundial.

En diálogo con Radio Rivadavia, el legislador opositor dijo que "hay que hacer memoria" de cuando había que hacer cuarentena de 14 días para no esparcir el virus. En este sentido, expresó: "Era una simulación de Aushwitz. No te torturaban pero saliste peor".

Negri realizó estas declaraciones al pedir más "orden" frente a los piquetes que comenzaron la semana pasada en la avenida 9 de julio. "¿Ahora no pueden poner orden?", se preguntó el diputado y dijo que "al que tiene hambre no hay que dejarlo en la calle".

El aislamiento preventivo y obligatorio fue una de las tantas medidas que se aplicaron en todo el mundo frente a la pandemia del coronavirus que comenzó en marzo del 2020 y que hasta el día de hoy 128 mil muertes en Argentina y más de 6 millones en todo el planeta. En el inicio de la pandemia, Negri había transmitido su confianza en la lucha contra el virus

Siguiendo con sus críticas hacia el Gobierno nacional, Negri sostuvo que Alberto Fernández "debe terminar su mandato" y señaló: "Si nosotros hubiéramos estado en la situación de Fernández, estos estarían desfilando arriba del techo de la Casa Rosada". Según el diputado, este Gobierno "no tiene ningún diálogo con la oposición" y está "encerrado en una cápsula".

Finalmente, se refirió a la reciente fotografía publicada por el ex presidente Mauricio Macri junto al ex mandatario estadounidense Donald Trump. "Es una foto, vi otra de él jugando el Bridge. Yo no entiendo nada de todo eso. Lo ubicaba más a Macri con Boca, con el fútbol", afirmó Negri.