Mar del Plata, preocupada porque siguen llegando turistas pese a la cuarentena

El intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, relató la situación en Mar Del Plata, donde mucha gente intenta ir a “pasar la cuarentena” y se les prohíbe el paso. Además, habló sobre cómo serán las vacaciones para la temporada de verano del 2021.

"Siguen intentando venir a pasar la cuarentena a Mar del Plata todos los días y los rechazamos", indicó el jefe comunal en diálogo con El Destape Radio y detalló que “entre 100 y 150 autos llegan a Mar del Plata y los mandamos de vuelta todos los días”.

En ese sentido, Montenegro cuestionó que “es sorprendente la cantidad de irresponsables" y repudió a quienes se arriesgan a querer entrar a la ciudad balnearia.

Sobre la actividad en la “Ciudad Feliz”, una vez que pase la pandemia, el intendente subrayó: "Estamos pensando en las vacaciones de verano y en los eventos a partir de septiembre".

“Estamos tratando de alentar los deliverys y take away para que no cierren los restaurantes", concluyó.