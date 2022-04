Lousteau dio positivo de COVID-19, tras participar de una reunión en el Senado

El senador informó que presentó sintomatología durante la noche del miércoles. Estará ausente en el debaje por la reforma del Consejo de la Magistratura.

El senador de Juntos por el Cambio-UCR, Martín Lousteau, informó a través de sus redes sociales que dio positivo de COVID-19 tras presentar sintomatología durante la noche del miércoles. Tras esto decidió realizarse una prueba diagnóstica y avisar el resultado a senadores y senadoras con quienes compartió plenario de comisiones en la Cámara Alta durante la jornada de ayer para debatir el proyecto que crea el Fondo Nacional para la Cancelación de la Deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

En su cuenta oficial de Twitter, el dirigente de la Oposición informó: "Ayer por la noche no me sentí bien, tenía un poco de dolor de garganta y me goteaba la nariz. Como hoy tenemos sesión me fui a hopar por la mañana por precaución y el test de antígenos me acaba de dar positivo".

Si bien hay diversos protocolos, Lousteau manifestó: "Si bien uso siempre barbijo en lugares cerrados, ayer al hablar en la comisión (como hacemos siempre todos en nuestras intervenciones para que sean entendibles para todos) me lo saqué, así que avise rápidamente a quienes estaban cerca de mío en este instante". De esta forma, quienes están avisados son Silvia Del Rosario Giacoppo y Flavio Sergio Fama, ambos de la UCR.

El senador participó de la reunión de comisión en la que se debatió el proyecto de ley que propone crear un "Fondo Nacional para la cancelación de la deuda con el FMI" con dinero fugado al exterior. Ahora, estará ausente durante la jornada de hoy donde el Senado debatirá, a partir de las 14, en sesión especial el proyecto de ley del Poder Ejecutivo que busca modificar el funcionamiento y la integración del Consejo de la Magistratura.

El Senado busca darle media sanción a la reforma del Consejo de la Magistratura

Este jueves, la Cámara Alta intentará dar media sanción a la reforma con la casi certeza de que será imposible que la aprobación se consiga antes del plazo perentorio que fijó la Corte Suprema de Justicia (CSJN) para el próximo viernes 15 de abril. La duda que permanecía era si el bloque del Frente de Todos incorporaba la nueva modificación que piden desde el bloque del lavagnismo en Diputados o si dejaban la discusión para Diputados.

El FdT cuenta con los votos justos para la reforma que lleva la integración del Consejo, de 13 a 17 miembros. El oficialismo se aseguró para la sesión prevista para hoy a las 14 los 37 votos justos que necesita para la media sanción, a pocos días de que opere el vencimiento. Todavía debe pasar por Diputados.