Gabriela Michetti reapareció a través de las redes sociales, donde compartió un insólito tuit que aborda la falsa épica de legisladores macristas para pedir sesionar. Por eso, miles de usuarios salieron rápidamente a criticarla y la destrozaron.

Se trata de un video titulado "Travesía por la democracia", en la que se ve a algunos legisladores de Juntos por el Cambio viajando por la ruta desde sus provincias a Capital Federal en medio del período de aislamiento social y obligatorio decretado por el Estado afín de evitar la proliferación de los contagios de COVID-19.

El tuit despertó risas entre los usuarios de Twitter, quienes le cuestionaron no sólo la imprudencia e irresponsabilidad por parte del macrismo por fomentar las reuniones públicas, sino por la falta de coherencia.

"Jaja, la decadencia que tienen no tiene cura. Qué vergüenza. Querían voto electrónico y ahora no quieren sesionar on line. Las paradojas de la estupidez humana", escribió una usuaria. Y otra agregó: "Por favor, todos laburando desde nuestras casas vía virtual y ustedes dando el peor ejemplo. Ubíquense, y dejen de hacer este papelón de épica ridícula. Estamos en una pandemia, no todo es oposición por oposición, están renegando la realidad y eso es un poquitín perverso".

