Luego de la reunión con el presidente, Alberto Fernández, el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, dio una conferencia de prensa. Allí, realizó críticas sobre la decisión de Nación de suspender la presencialidad escolar para las próximas dos semanas en el Área Metropolitana de Buenos Aires ante el crecimiento exponencial de casos de Covid-19 y advirtió que ya presentó un recurso de amparo ante la Corte Suprema para frenar esta decisión.

Acompañado de altos funcionarios de su gobierno, Larreta aseguró que la Ciudad ya presentó en la Corte Suprema un recurso de amparo para frenar la aplicación de esta medida en el ámbito porteño. En ese sentido, fue contundente: "Voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para que los chicos el lunes vayan a la escuela".

Luego de destacar el diálogo mantenido con el jefe de Estado, Larreta remarcó que toda la evidencia nacional e internacional "muestra el daño que causa en los chicos la suspensión de las clases presenciales: dificultades en el aprendizaje, dificultades en la sociabilización, y un aumento grave de sentimientos negativos como la ansiedad, la soledad o la depresión". Además, detalló que menos del 1% de la población total que asiste a las escuelas dio positivo de coronavirus desde el regreso a clases.

"Son 6.221 chicos y docentes de un total de 700.518. Y después hicimos un seguimiento de los contactos estrechos de estos casos confirmados, que monitoreamos y aislamos, y comprobamos que sólo el 0.012% dio positivo. Con lo cual no hay una propagación dentro de la escuela", argumentó.

A su vez, señaló que el Presidente coincidió con esta evidencia, pero manifestó su preocupación respecto a "la circulación asociada a la educación presencial". Según Larreta, según el registro de usuarios de la tarjeta SUBE, en la Ciudad "está viajando en transporte público la misma cantidad de gente que antes del inicio de clases". En tanto, antes de la pandemia, soslayó que uno de cada tres viajes a la escuela se hacía en transporte público y hoy uno de cada cuatro viajes son por esta vía.

"Si la preocupación son las aglomeraciones en la entrada y salida de las escuelas, es más fácil y mucho menos costoso ordenar eso que dejar a los chicos fuera del aula. Todo el equipo de la Ciudad está a disposición para seguir trabajando en garantizar el orden y el cuidado", aseveró el jefe de gobierno. Y agregó: "Incluso, si se agrava la situación epidemiológica, tenemos preparados planes que reducen la movilidad sin afectar a los chicos que más necesitan estar en la escuela".

Asimismo, Larreta sostuvo que va a mandarle "toda esta evidencia al Presidente" y espera que, tras evaluarla, "acceda a este pedido y revea su decisión de acá al lunes".

La respuesta a Axel Kicillof

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, aseguró que "el epicentro de esta segunda ola es la Ciudad de Buenos Aires" y anunció que la Provincia adherirá de "manera taxativa" a las medidas anunciadas por Nación para mitigar los efectos de la segunda ola de coronavirus en el país.

"Estamos inmersos en una ola" de coronavirus que "sigue creciendo desenfrenadamente", destacó y remarcó que ante esa situación "no puede ser que el virus vaya por ascensor y las medidas por la escalera".

Además, señaló que cuando se pide "coordinar" acciones con la Ciudad de Buenos Aires es porque "el virus no reconoce un lado u otro de la General Paz". "Si se deja hacer cualquier cosa de un lado de la General Paz y del lado de la Provincia se restringe, eso no funciona; por eso es necesario coordinarlo. El virus no reconoce un lado y otro de la General Paz", agregó.

Al respecto, Larreta evitó hacer comentarios al fundamentar que busca "conflictos políticos en este contexto", pero subrayó que "la evidencia muestra exactamente lo contrario" a lo dicho por Kicillof. Al mismo tiempo, expresó que en la Ciudad atienden a bonaerenses "todos los días" y están "felices de poder hacerlo".

Qué dijo Alberto Fernández

Tras el encuentro, Alberto Fernández habló desde la Quinta de Olivos y aseguró: "Tengo una responsabilidad y la voy a hacer cumplir". El Jefe de Estado confirmó así su medida de no realizar clases presenciales en el AMBA por 15 días, hasta el 30 de abril.

"Vamos a seguir adelante con el decreto que hemos puesto en marcha, en conjunto con fuerzas policiales. Vamos a hacer un seguimiento conjunto de cómo las camas se van liberando y aflojando la tensión sanitaria", agregó el primer mandatario. En esa misma línea, confirmó que la decisión de Nación "está tomada y no va a ser alterada en lo más mínimo".

Por último, finalizó: "Hicimos 15 días de shocks para parar la circulación y el relajamiento social. Confío en que llegará el día 30 y ya hayamos ganado el tiempo necesario para bajar contagios, liberar camas y poner el sistema hospitalario en funcionamiento".