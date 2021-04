La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, se hizo presente en la puerta de la Quinta de Olivos con un puñado de personas que se presentaron para cacerolear y criticar las nuevas medidas de restricción que anunció el Gobierno nacional por dos semanas frente al acelerado aumento de casos.

No extraña su reacción violenta y desencajada frente a medidas sanitarias. En esta oportunidad, la ex ministra se quejó: "Estoy acá porque no puedo creer que durante todo el día se planteó que iba a ver medidas inteligente, novedosas y que no iban a cerrar las escuelas, que iban a poder seguir yendo a la escuela y paso todo lo contario".

"Se anulan todos los trabajo, el que tenía un negocio, un boliche, un bar, el que tiene que mandar a sus hijos al colegio. No hubo ningún anuncio para ayudar a los que dejan de trabajo. Los únicos que siguen de pie son los Baradel, los que tienen un sueldo fijo, a los que están en serio en la calle, no los protegen", arremetió la ex funcionaria frente a las cámaras de El Nueve.

"Se protegen a aquellos que son los hijos y amigos del poder, no se puede seguir así"

Frente a las críticas, la conductora Cata de Elía, le preguntó cuáles eran las medidas que Juntos por el Cambio proponía; a lo cual, Bullrich excusó: "Proponemos medida inteligente". "¿Cómo cuales?", le preguntaron dese el piso y la funcionaria sanateó: "El distanciamiento tiene que ser de la gente, no del trabajo, puede haber horario diferenciado, que vuelvan en horarios distintos, más uso del espacio publico, la gente en la calle se contagia mucho menos".

Sostuvo, además, que "con el encierro la gente se debilita moralmente" y reiteró: "Estamos planteando una salida inteligente, no volver a repetir lo de hace un año. Durante un año perdimos un año para tener la cantidad de muertos que tenemos ahora". "Sacarle el trabajo a la gente no se puede más", sentenció.

En ese momento, la conductora intentó preguntarle de nuevo, pero la exministra decidió retirarse al excusar que estaba en la marcha.