La Provincia de Buenos Aires advirtió: "Si aumentan los casos, habrá que volver atrás"

La Ministra de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, María Teresa García, se refirió al inicio de la nueva fase en la cuarentena y señaló que “si se desmadra la actividad y hay mucha circulación de personas, el sistema sanitario vuelve a entrar en riesgo”. Asimismo y en virtud del nuevo aumento de casos, destacó que “si los casos siguen creciendo y se complica el sistema sanitario, habrá que volver para atrás”.

En diálogo con El Destape Radio, la funcionaria bonaerense puntualizó que “abrir y cerrar es una consigna. Nosotros decimos que (hay que) abrir y cuidarse”. Asimismo insistió que “si esto sigue creciendo va a haber que volver para atrás”.

Por otra parte, Teresa García destacó que “hoy es el día del amigo. No se puede el picadito de fútbol. No se puede cerveza en la esquina y no se puede reunirse aún en los municipios donde hay bares abiertos. Hay que mantener la distancia y evitar las juntadas”.

Sobre el reclamo por los cortes de luz, la dirigente contó que “los intendentes de la zona Sur del Conurbano plantearon fuertes quejas por los cortes de luz” y destacó que “parece una afrenta contra los usuarios que están en su casa”.”El servicio de electricidad es un servicio público. Es una inhumanidad que no funcione”, advirtió.

Alto número de infectados en PBA

En otro sentido, la funcionaria focalizó que “ayer tuvimos un número alto de infectados. La preocupación del Presidente y el Gobernador es en materia de salud” y explicó que “los municipios de Fase 5 van a poder habilitar actividades deportivas individuales y de esparcimiento al aire libre”. Además agregó que “el criterio para la Fase 5 es que no haya más de 10 casos de Covid casa 100 mil habitantes”.

Sobre las distintas posiciones en torno a un eventual regreso a las clases presenciales, García destacó que “en el Conurbano definitivamente no están dadas las condiciones para la vuelta a clase” y agregó que “el Ministerio de Educación está trabajando en protocolos vinculados a la circulación del virus. Siempre para el Interior y especialmente en la ruralidad donde hay menos riesgo pero todavía es prematuro”.

Sobre la situación actual del sistema de Salud en el AMBA, la Ministra de Gobierno agregó que “se ha triplicado la ocupación de camas” y concluyó que “los 15 días de cuarentena estricta se van a reflejar en los próximos días”.