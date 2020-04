La productora Pol-ka paga los salarios en cuotas y hay 400 trabajadores en alerta

En medio de una fuerte presión empresarial durante la pandemia, los trabajadores de Pol-ka, la productora más grande del país, no cobraron su sueldo de marzo en forma completa y temen que la empresa manejada por ARTEAR, del Grupo Clarín, apueste a no invertir capital propio para pagar los haberes de abril, lo que dejaría a muchos empleados debajo de la línea de la pobreza. El conflicto llegó al Ministerio de Trabajo que actuó de manera rápida y el Sindicato Argentino de Televisión (SAT) está a la espera de una audiencia virtual para solucionar el conflicto.

Según explicó a El Destape Pablo Storino, secretario de cultura y miembro del Consejo Directivo Nacional del SAT, en marzo la empresa les planteó que no tendrían que preocuparse por los cobros porque no habría problemas. Fue justo cuando se anunció el aislamiento social obligatorio. Sin embargo, “a los pocos días dijeron que la situación se había complicado y que íbamos a cobrar el 75% del sueldo y después el 25% restante, a partir del 20” de abril. Sin embargo, eso no ocurrió.

Cuando pasó la fecha del supuesto cobro del 25% faltante, correspondiente a marzo, les aseguraron que lo percibirían antes de fin de mes pero ayer tuvieron una reunión y les informaron que “no tienen fecha de pago”, por lo que quedaron sin cobrar el sueldo completo pese a que trabajaron todo el mes y que siguen cumpliendo sus tareas al ser una actividad esencial, ya que la empresa está encuadrada como un servicio de comunicación audiovisual.

Por si la situación no fuera lo suficientemente compleja, les adelantaron que en las próximas 48 o 72 horas les van a hacer una propuesta para saber qué pasará con los haberes correspondientes a abril. “La empresa para los salarios de abril no quiere poner nada”, dijo Storino y aseguró que “están especulando con dos salarios mínimos que pague el Gobierno, no tienen intención en hacer ningún aporte de capital”.

Esta situación los “dejaría librados a nuestra suerte”. Y lo interpretan como una jugada “política, porque no podemos dejar de pensar que el Grupo Clarín, dueño del canal que es propietario de la productora tiene mucho dinero y espalda. Han ganado mucha plata en estos últimos años”. Por eso, analizó: “No puede ser que a la primera de cambio nos tiren por la ventana para salvarse ellos y nos dejen en una situación de extrema vulnerabilidad con muchos compañeros por debajo de la línea de la pobreza, impidiéndoles darle de comer a sus hijos, pagar el alquiler y satisfacer necesidades básicas”.

Desde Pol-ka, aseguró, les argumentaron que “no tienen facturación pero ese es un problema interno de ellos”. El gremialista apuntó: “Somos trabajadores y no socios. Si nos pretenden asociar en este momento de dificultad a las pérdidas, pretendemos que lo hagan a las ganancias”. El debate de siempre: cuando se pierde, todos pierden pero cuando se gana, sólo lo hacen unos pocos. “El grupo lo mínimo que tiene que hacer es poner los salarios hasta que termine la cuarentena. Nos capturan el 25% del salario de marzo porque nos están obligando a negociar a la baja el salario de abril”, agregó.

En total, son 300 trabajadores en relación de dependencia directa y otros 100 contratados. Ante esta situación, desde el SAT piden que todos los accionistas, entre los que están Adrián Suar y Fernando Blanco como minoritarios, “hagan un aporte para cumplir el pago de salarios amparándose en el decreto de necesidad y urgencia del Gobierno nacional que dice que tienen que pagarse en su totalidad”.

El sindicato ya realizó la denuncia ante el Ministerio de Trabajo y destacaron la celeridad en la actuación ya que al día siguiente se habían comunicado con Pol-ka para remarcar lo errado de la situación. Ahora están a la espera de una reunión virtual con todas las partes pero la cartera que conduce Claudio Moroni está colapsada por episodios similares en muchas empresas.

Storino remarcó que al ser trabajadores esenciales, los empleados están disponibles. Aceptan que los actores no quieran grabar ficción por la situación de la pandemia pero remarcan que ellos, quienes siguen en sus puestos de trabajo, pueden hacer no ficción, noticias, entretenimientos u otras actividades. “La fuerza de trabajo está a disposición, la empresa no los llama a trabajar”, sostuvo.

Como publicó Ari Lijalad el 17 de marzo, el sindicato de actrices y actores denuncia que Pol-ka se niega a acatar la medida gremial sanitaria que dispuso la postergación de las grabaciones. “No asimilar esto a la intencionalidad de una protección efectiva, a una cuarentena preventiva para nuestras/os actrices y actores, y oponerse a dicha medida citando a grabar, ejerciendo una presión más a la que ya provoca la incertidumbre ante el avance del virus, nos obliga a denunciar que esta empresa solo prioriza su rentabilidad por sobre la salud y la integridad física de sus trabajadores y trabajadores y la de los ciudadanos en tanto y en cuanto la pandemia se propague”, sostiene el comunicado.

Pol-ka tiene en rodaje las series Tigre Verón 2 y Separadas, que se emite por Canal 13. Pese a la medidas anunciadas desde el Gobierno, la empresa convocó a los actores al rodaje. Estos se negaron y Pol-ka pidió una conciliación obligatoria ante el ministerio de Trabajo, como si se tratara de un paro en lugar de una medida de prevención.