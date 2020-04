La indignante respuesta de Patricia Bullrich sobre el coronavirus y el populismo en intratables

La ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, comparó al peronismo con el coronavirus al decir que ambos son "terrible" y cuestionó la salida de presos en medio de la pandemia del coronavirus.

En el programa Intratables, Fabián Doman recordó la comparación que hizo Mauricio Macri entre el populismo y el coronavirus cuando en un encuentro con ex presidentes en Guatemala había dicho: "Para mí, algo mucho más peligroso que el coronavirus es el populismo".

"Quedó la pregunta a Patricia: ¿qué es más grave, el coronavirus o el populismo, como dijo el ex presidente Macri?", preguntó Doman.

Como respuesta, Bullrich esbozó: "Podría pensar esta respuesta. 70/70. 70 días de coronavirus, terrible. 70 años de populismo, terrible", respondió la ex ministra de Seguridad en referencia al virus que ya se cobró la vida de 271 mil personas en el mundo.

Bullrich además cuestionó el aislamiento al decir que es necesario abrir la economía, porque es el "sustento de las familias" y pese a que el gobierno permitió la flexibilización de la cuarentena en localidades que no tengan contagiados, la ex ministra achacó: "En Concordia no hay casos y la ciudad sigue cerrada".