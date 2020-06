La advertencia de Cristina Kirchner a los senadores que se olviden la clave para sesionar

La presidenta del Senado, Cristina Fernandez de Kirchner, cruzó a Martín Lousteau en el comienzo de la sesión virtual después de que defendiera a su compañera, Pamela Verasay, quien no pudo ingresar por haberse olvidado la clave.

Como es habitual, la vicepresidenta comandó una nueva jornada legislativa del Senado, en la cual no se pudo tratar el proyecto de Ley de Alquileres sobre tablas debido al rechazo de la oposición. Sin embargo, la sesión estuvo marcada por algunos problemas que motivaron interrupciones constantes desde el inicio.

Cuando la expresidenta se disponía a arrancar pasadas las 14.30, Lousteau se levantó de su asiento y pidió esperar porque la senadora Verasay de la UCR, no podía ingresar por haberse olvidado la clave.

"Es una senadora que no altera el resultado de la votación porque no se puede conectar", aclaró Fernández y Lousteau le respondió: "Es una senadora que está tratando de sentarse en la sesión y no está pudiendo".

"Sin diálogo, no tiene la palabra senador. Reitero: cualquier senador o senadora que olvide la clave no podrá conectarse. Es como que olvidó de tomarse el auto y no pudo llegar", sostuvo con ironía la presidenta del Senado antes de disponer un cuarto intermedio "de cinco minutos" para que Verasay pudiera conectarse.