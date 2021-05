Kreplak propuso "posponer unos meses" la realización de la Copa América por la segunda ola

El Gobierno de Buenos Aires advirtió que "es complejo" pensar en la realización de la Copa América en este contexto.

El viceministro de Salud, Nicolás Kreplak, se refirió a la organización de la Copa América en plena segunda ola de contagios de coronavirus, a lo cual, pidió postergar la competencia "unos meses", para que no impacte en medio del invierno y un "momento inoportuno".



Al igual que ocurrió días atrás con el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni; Kreplak advirtió que "es complejo pensar en una Copa América acá, desde el punto de vista epidemiológico" y recomendó que "si se pospusiera unos meses sería mejor". En tanto, esa es la posibilidad que no aceptó la Conmebol del Gobierno de Colombia, por lo cual, decidió bajarse el jueves como sede de la competencia más longeva a nivel de selecciones en todo el mundo.



"A veces las organizaciones internacionales no ven la realidad de cada país. Parece que hay una suerte de automatismo en algunas decisiones de algunos deportes", criticó Kreplak en diálogo con El Destape Radio.





El viernes, Berni consideró que deberían suspenderse los partidos internacionales de fútbol de esta semana, incluida la Copa América, "por gestualidad" y mostró su descontento por tener que destinar efectivos de la Policía "a cuidarle el negocio a tres o cuatro empresarios".



"Cuando la ley no es pareja no es rigurosa. Muchas cuestiones, más allá si desde el punto de vista científico contagian o no, son más que nada gestuales. Si todos tenemos que hacer un esfuerzo, todos tienen que hacer un esfuerzo", sostuvo el funcionario provincial al ser consultado sobre la realización de nueve partidos de Copa Libertadores y Sudamericana en territorio nacional la próxima semana, además de la Copa América, dentro de un mes.

Ahora Conmebol debe reprogramar los quince partidos, incluida la final, que iban a realizarse en Colombia y una de las principales opciones sería trasladar la competencia íntegramente a la Argentina, algo que fue admitido por el Gobierno nacional: "Nosotros podemos analizar la posibilidad de ser únicos organizadores de la Copa América en la medida de que todos estrictamente cumplan las condiciones de controles, porque lo que pasó en River estos días demuestra lo que objetivamente puede pasar", apuntó el presidente Alberto Fernández el martes pasado.



Argentina ya tenía cuatro sedes ubicadas con el estadio "Monumental" de Núñez, donde debutará la Selección argentina ante Chile, el "Mario Alberto Kempes" de Córdoba, el "Madre de Ciudades" de Santiago del Estero y el "Malvinas Argentinas" de Mendoza. .A éstos, se podrían sumar para albergar los quince encuentros que estaban pactados en Colombia el estadio "La Bombonera" de Boca, el de la "Ciudad" o el "UNO" de La Plata, el "Libertadores de América" de Independiente, y el "Bicentenario" de San Juan.