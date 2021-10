Kreplak: "Es probable que no tengamos que volver a una situación de restricciones"

El ministro de Salud bonaerense descartó nuevas restricciones ante el aumento de casos de coronavirus.

El ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak se refirió en declaraciones radiales al aumento de casos de coronavirus registrados en las últimas semanas. De todos modos, consideró que, por lo pronto, no se aplicarán nuevas medidas restrictivas.

“Es muy probable que no tengamos que volver a una situación de restricción, no creo que las restricciones sean necesarias”, afirmó Nicolás Kreplak al aire de FM Millenium tras ser consultado sobre el aumento de contagios de coronavirus registrados en la últimas semanas.

“En el escenario que estamos analizando por el momento es muy probable que no tengamos que volver a una situación de restricción. Con el nivel de vacunación que tenemos podemos seguir abriendo actividades”, explicó ya que, en el marco del Plan Nacional de Vacunación, la cantidad de contagios y de internados en terapia intensiva a causa del virus son considerablemente menores a los registrados previamente.

“No hablamos de una tercera ola, en Provincia los casos aumentan en un distrito, luego bajan y aumentan en otro lado, no se sostienen focos de contagio comunitarios”, sostuvo. “Lo que todos analizamos es que aún con aumento de los casos no pareciera que fuéramos a tener de vuelta una situación grande de puesta en riesgo del sistema de salud como en la primera y en la segunda ola”, argumentó.

“Somos uno de los países del mundo que más se han vacunado, podríamos enorgullecernos, pero hay gente que se basa en el odio. Logramos acceder a vacunas más rápido que otros países de la región. Argentina tiene 7 tipos de vacunas distintas porque ha buscado en todo el mercado, muy a pesar de las campañas de desprestigio en el mundo”, agregó.

En otro orden, Kreplak analizó la gestión de la pandemia del Jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta y consideró: "Con el cierre de las escuelas, en la Argentina logramos la mejor chance de atenderse con medicación y respiradores. No le faltó la atención a nadie y eso se consiguió entre otras cosas por reducir la presencialidad escolar".

"Y se lo pone en la mesa como un error. El cierre de escuelas fue una de las decisiones, junto con otras, que nos permitió a todos que aún en el peor momento de la pandemia alcancen las camas para toda la población”, insistió.

“Cuando la Ciudad de Buenos Aires abrió las escuelas, la ciudad colapsó y si no hubiera sido por la provincia no hubieran alcanzado las camas para todos. Mantener las escuelas abiertas en CABA generó un aumento de los casos. Se tendrían que haber tomado medidas más duras que no tomaron”, criticó.