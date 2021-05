Kicillof llamó a Almeyda por la compra de vacunas contra el COVID-19: qué se dijeron

La semana pasada, el ex futbolista Matías Almeyda comentó en una entrevista radial que, tras la muerte de su padre por coronavirus, intentó comprar 30.000 vacunas contra el coronavirus para la localidad bonaerense de Azul, pero que “un político amigo le dijo que sólo lo podían hacer los Estados”. Tras desatarse la polémica respecto de quiénes pueden adquirir dosis, el gobernador Axel Kicillof explicó en declaraciones a Radio 10 que llamó a Almeyda.

“Me pasó un contacto de alguien que se le había acercado diciéndole que tenía disponibilidad de vacunas”, contó Kicillof. Además, detalló el diálogo que mantuvo con el ex jugador de la Selección argentina: “Le dije lo que obviamente hacemos ante cada una de esas situaciones que es entablar el contacto, ver si es real y si efectivamente las vacunas están disponibles. Porque hoy se acerca muchísima gente a decir ‘yo tengo vacunas’ y después resulta que o no está probado por los laboratorios o que no está probado por los países”.

Asimismo, Kicillof remarcó que “un gesto muy valorable de su parte, y lo único que me dijo es que no quería ser utilizado políticamente, que sólo quería dar una mano. Está perfecto”.

Por qué sólo los Estados pueden adquirir dosis

En conferencia de prensa sobre la situación epidemiológica de la provincia de Buenos Aires, el jefe de Gabinete, Carlos Bianco, afirmó que “es muy complejo” llevar adelante negociaciones con los laboratorios para comprar vacunas ya que “andan pululando muchos intermediarios, en algunos casos más serios, y en otros lisa y llenamente mercachifles, que dicen tener vacunas, que mienten con las cifras y dan precios exorbitantes”.

Además explicó que “hemos entablado muchos contactos con laboratorios pero los únicos que se puede avanzar de manera sería, razonable y responsable son la negociaciones oficiales. Hoy nos mantenemos en conversación con 6 laboratorios y esperamos que eventualmente la Legislatura sancione la ley esta tarde”, en referencia al proyecto que pide autorización a la Legislatura para que el Estado bonaerense pueda comprar vacunas.

Bianco informó que “para comprar una vacuna en una situación de emergencia, hay que firmar acuerdos de confidencialidad, de aprovisionamiento, de vigilancia farmacológica, de calidad, y todo eso revisarlo con nuestros equipos médicos. Y sumó: "Además, nosotros somos funcionarios públicos y tenemos responsabilidades penales”. En tanto, indicó que “estamos trabajando a destajo y todo el tiempo”, y agregó que “las negociaciones las elevamos al Gobierno nacional y estamos en permanente contacto con los funcionarios que se dedican a la compra de vacunas”.