Kicillof: "Estamos preocupados por la variante delta"

El gobernador Axel Kicillof se mostró preocupado por la posibilidad que ingresé la variante delta a la provincia de Buenos Aires. "Llamamos a la conciencia para todos los que deciden viajar", dijo.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, realizó una conferencia de prensa en el salón dorado en donde se mostró preocupado por el ingreso de la variante delta del coronavirus en territorio bonaerense. "Tenemos que evitar que la variante delta ingrese, tenemos que seguir aplicando la primera dosis", afirmó el gobernador mientras detalló que ya de vacunaron a más de nueve millones y medio de personas con la primera dosis.

"La probabilidad que llegue la variante delta es por las fronteras, no tenemos nada en contra de quien viaja, pero es así", señaló el mandatario y, en ese sentido, recordó que "hay 106 hoteles para hacer el aislamiento mixto". Al respecto, Kicillof remarcó que "es obligatorio hacer el aislamiento, no hay otra forma de hacerlo. Aquel que no cumple tiene como resultado una multa o denuncia".

La denuncia de enmarca en el incumplimiento del artículo 205 del Código Penal de la Nación, que dice: “Será reprimido con prisión de seis meses a dos años, el que violare las medidas adoptadas por las autoridades competentes, para impedir la introducción o propagación de una epidemia”.

Actualmente, 143 bonaerenses no cumplieron con el aislamiento y fueron denunciados penalmente por la provincia de Buenos Aires. Además, cada uno de "los irresponsables", como los definió el jefe de gabinete bonaerense, Carlos Bianco, fue multado por $4.300.000.

Respecto de la circulación de la nueva variante, Kicillof señaló que "todavía no hay casos en la Provincia, por suerte, pero es muy probable que termine de llegar". para cerrar, Kicillof pidió llamar a la consciencia a quienes deciden viajar: "Estamos preocupados porque se empiece a difundir la variante delta. Es importantísimo seguir cuidándonos, la pandemia no terminó".

Hasta el momento, la cantidad de inscriptas e inscritos en www.vacunatepba.gba.gob.ar es de 11.543.858. Además, ya se aplicaron 12.377.493 de vacunas de las cuales 9.766.497 corresponden a primeras dosis, y 2.610.996 completaron el esquema de vacunación. En tanto, el domingo se vacunaron a 104.830 bonaerenses.