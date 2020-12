El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, comunicó que fue aislado junto a su familia por haber mantenido contacto estrecho de un colaborador que dio positivo en el test de coronavirus. En un mensaje de Twitter, el mandatario alertó que la pandemia no terminó y que es necesario continuar con los protocolos sanitarios.

"Acabo de enterarme de que un colaborador dio covid positivo. Aunque cumplimos los protocolos, quedamos aislados con mi familia por ser yo contacto estrecho. Cuando digo que la pandemia no terminó, me refiero precisamente a esto. Sigamos cuidándonos", escribió Kicillof en su cuenta personal de Twitter.

El mandatario ya se había aislado a inicios de octubre cuando otro colaborador había dado positivo en el testeo.

Kicillof: "Queremos vacunar a dos millones de personas por mes"

El gobernador bonaerense había afirmado que se trabaja "para que lo antes posible estén llegando a la provincia las vacunas" contra el coronavirus y afirmó que "se espera poder vacunar a dos millones de personas por mes".



Kicillof planteó que, desde mediados de este año, mantiene conversaciones con los proveedores de las distintas vacunas pero remarcó que "la compra será única desde Nación".



"Estuvimos trabajando con todos los proveedores en un plan que aspira a ser el más grande de la Argentina", explicó y apuntó que se estima que la primera que llegará es la vacuna rusa Sputnik V, "que está en fase final".



El mandatario bonaerense remarcó que su administración está diseñando la logística "para un operativo inmenso" y añadió: "Esperemos en enero estar ya vacunando". En ese marco, dijo que prefiere "ser antipático" antes que "irresponsable" y recordó que, "lamentablemente, otros países vieron saturado su sistema sanitario".



"Nosotros ampliamos la cantidad de camas de terapia intensiva. Unas 81.000 personas utilizaron camas por día que antes no existían. En la provincia a ninguna persona que la necesitó le faltó una cama, un respirador o un médico. No hubo que decidir a quién se le sacaba el respirador", subrayó Kicillof.



El gobernador puso de relieve que cada vez que él y sus funcionarios hablaron "fue para cuidar a la gente, no para hacernos los cancheros". "Estoy orgulloso del trabajo que hicieron el personal de salud, de la seguridad y de las escuelas. Trabajamos mucho, sin marketing porque eso nos llevó a lo peor de la sociedad", añadió.