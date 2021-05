Kicillof acata las restricciones del DNU y se diferenció de Larreta sobre las clases presenciales

El gobernador reforzó las medidas anunciadas por Alberto Fernández y cruzó a la oposición por especular y generar confusión en la sociedad. “Acá se cumple la ley”, advirtió.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, anunció cómo se ejecutará el DNU del gobierno nacional en el territorio bonaerense. Los anuncios estaban previstos que se dieran a las 15 horas, pero fueron corridos a las 16 horas por las reuniones que acontecieron con el gobierno Nacional. Sin embargo, y a la espera de la publicación del nuevo Decreto de Necesidad y Urgencia, el mensaje de Axel Kicillof estuvo centrado en reforzar las medidas de Nación con anuncios económicos, en detallar cómo avanza la campaña de vacunación y no escatimó en criticar al macrismo porteño respecto del dictado de clases en la Ciudad.

“Acá se respeta la ley”, afirmó rotundamente Kicillof cuando las cámaras se encendieron. El mensaje, aunque pareciera una obviedad, respondía a decisión que Horacio Rodríguez Larreta tomó semanas atrás cuando judicializó el anterior DNU y desobedeció la medida dictada por el Presidente. A pesar que las fuertes restricciones adoptadas por Alberto Fernández y anunciadas en cadena nacional fueron celebradas en Casa de Gobierno el jueves a la noche, fuentes gubernamentales reconocieron que “se tomaron las medidas que habíamos pedido tres semanas atrás”.

Amén de ello, ratificaron: “Nosotros cumpliremos al pie de la letra lo que defina el Presidente”. Y fue ese uno de los mensajes que reiteró Kicillof. “Cuestionar cada una de estas cosas es una especulación política y genera confusión”, deslizó y agregó: “Los DNU tienen valor de ley, por lo tanto se cumplirá a rajatabla”.

Clases virtuales, pero clases al fin

Por otra parte, el gobernador bonaerense, quien tuvo a su izquierda al ministro de Salud, Daniel Gollan, y a su derecha al Jefe de Gabinete, Carlos Bianco; habló de las clases en la Provincia y manifestó: “Hay clases en la provincia de Buenos Aires, lo que se suspendió es la presencialidad, pero hay clases con la modalidad a distancia”. Además, aseveró: “No cerramos las escuelas un solo día, aun cuando no había presencialidad, las puertas siempre estuvieron abiertas para brindar asistencia y dar de comer a los chicos y chicas a través del Sistema Alimentario Escolar”.

“Nosotros no vamos a mandar a los chicos a las escuelas ni a mandar a los docentes a contagiarse. Volveremos a la presencialidad cuando sea seguro y tenemos un plan para ello. Que se suspenda la presencialidad no quiere decir que se baje la persiana de la educación en la provincia de Buenos Aires”, explicó. De esta manera, afirmó que los próximos tres días hábiles de la semana entrante “habrá clases en la Provincia”.

Además, disparó contra el gobierno porteño y detalló: “Cuando el virus está por todas partes no hay ningún lugar seguro, no hay ningún lugar exento de contagios, aun respetando los protocolos porque no siempre se cumplen. Cuando sube el grado de circulación del virus hay que interrumpir actividades que impliquen cercanía, contacto y circulación, eso se hizo en todo el plantea, el resto es mentira”. En ese sentido, agregó que “es muy bueno ver, tal vez el primer gesto de autocritica del macrismo desde que dejó el gobierno, y así lo considero, a este cambio de la ciudad de Buenos Aires con respecto a la suspensión de la presencialidad". Y siguió: "Es imposible pensar lo contrario, que a mayor circulación va a haber menos contagio".

Kicillof reiteró, una vez más, que “está demostrado científicamente y las medidas que tomamos son medidas que se tomaron en todo el mundo" y citó a la revista ‘The Lancet’. "Indicó que la segunda medida más efectiva es interrumpir la presencialidad de las clases”, marcó. De esta forma, pidió a la oposición que “deje de mentir”. “Llamamos a tener más responsabilidad. No se puede joder con la pandemia. No se puede especular y nosotros nos negamos a hacer política con la pandemia”, cerró.