El auditor general de la Nación, Miguel Ángel Pichetto, afirmó que es un "tremenda estupidez" que se vacune a personas menores a 40 años en la Argentina y manifestó que no conoce a ninguna persona joven que haya fallecido por coronavirus. Según las propias cifras oficiales del Ministerio de Salud, hay 1.094 muertos de entre 20 y 39 años, y 87 muertos menores de 20 años.

"Darle la vacuna a tipos de 40 años es una tremenda pelotudez", sostuvo al tiempo que expresó: "No conozco a nadie joven que haya muerto por coronavirus. Estoy harto de todo este tema de la pandemia, fueron siete meses en prisión domiciliaria".

Pichetto además desacreditó a los infectólogos al manifestar que piden vacunar "hasta a los perros porque pueden contagiarse" y opinó que fue "letal" para la Argentina el aislamiento.

En diálogo con FM Futurock, Pichetto, que es grupo de riesgo ya que tiene 70 años, aseguró: "No me vacuné ni me pienso vacunar por ahora. Cualquier país bananero de cuarta (sic) compró la vacuna de Pfizer y nosotros no, no se explica", y agregó: "A los 35 años te comes el mundo. A lo sumo que te den la vacuna de la rabia no la del coronavirus".

Con respecto a la marcha realizada el sábado por manifestantes macristas, Pichetto sostuvo que no le gustó lo que pasó con las bolsas mortuorias, ni tampoco la "vehemencia" que tuvo la marcha. El ex candidato a vicepresidente en la fórmula con Mauricio Macri atacó a la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, a quien acusó de tener una superioridad moral.

"No voy a entrar en ningún debate con la señora que tiene una superioridad moral", sostuvo el ex senador, quien agregó que no participa de marchas autoconvocadas por personas. "No banco ningún tipo de violencia. Creo en la democracia, creo en los partidos políticos y las instituciones", sostuvo Pichetto.

Además, comentó sobre el discurso del Presidente en la apertura de sesiones ordinarias: "La denuncia por la deuda es una tontería. Hay un fuerte cuestionamiento al Poder Judicial". Y concluyó sobre el debate por las PASO: "No sé si voy a ser candidato este año. No se pueden cambiar las reglas del juego en un año electoral".