Horacio Vertbisky reveló el plan del Grupo Clarín y acreedores para ir por "la cabeza" de Alberto Fernández

El periodista Horacio Vertbisky advirtió sobre las operaciones periodísticas que tendrán lugar en los próximos días contra el presidente Alberto Fernández por la negociación con acreedores y la intención que tiene el Grupo Clarín desgastar al Gobierno nacional.

“Los ataques son cada vez más virulentos contra el Gobierno”, alertó el escritor en su columna habitual por El Destape Radio y apuntó a las principales notas que salieron publicadas en el diario Clarín contra la vicepresidente Cristina Kirchner que hablan de discordia y diferencias con el mandatario.

“Están muy nerviosos. En el caso de Clarín, hay varios factores, no es casualidad que esto coincida con el vencimiento de los plazos de la renegociación de la deuda. Estos medios, en primer lugar, están entre los acreedores y son voceros de los acreedores. Entonces. Todo esto que hacen es presionar al Gobierno para que se abra de gambas frente a los acreedores y no lo van a lograr”, disparó el creador de El Cohete a la Luna.

Asimismo, subrayó que “Alberto dice una cosa muy significativa que la contrapropuesta que le hacen los acreedores es como si le ofrecieran una coima” ya que la propuesta contempla: “Vos no pagues nada durante tu mandato, pero a partir del 2024 y entonces viene el pliego de condiciones. Y Alberto dice ‘no quiero una coima para salvarme yo, estoy buscando una solución a un problema para Argentina”.

“Vamos a ver muchas operaciones de este tipo. No consiguen crear esa cuña entre Alberto y Cristina. No va a haber fisura entre Alberto y Cristina, lo intentan día tras día. Cuando comprenden que no es factible, Pagni dice ‘Alberto se siente cómodo con esa situación’ y el garrotazo va para el Presidente. Empieza la operación de acosos y derribo”, explicó el Vertbisky.

En ese sentido, el periodista alertó: “La cabeza de Alberto tiene precio, estos sectores patronales y empresariales, transnacionalizados integrados a la financiarización con escasos intereses coincidentes con el pueblo, van por Alberto. Esa es la etapa que se inicia ahora”.