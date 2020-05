Hernán Lombardi comparó a Alberto Fernández con Leopoldo Galtieri y Alejandro Fantino lo frenó en seco

El ex titular del Sistema Federal de Medios durante la gestión de Cambiemos, Hernán Lombardi, realizó una bochornosa comparación entre el presidente Alberto Fernández y el dictador genocida Leopoldo Galtierbi, que motivó la reacción del conductor Alejandro Fantino.

Lombardi fue entrevistado por el periodista en Fantino a la tarde, que se emite por América TV, y señaló que es "correcto desde lo institucional" la cercanía que mantienen Alberto y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, en la coordinación de políticas de prevención contra el coronavirus. En se contexto, realizó una diferenciación a nivel político y sostuvo que Cambiemos es la "oposición que quiere ser alternativa de poder".

Sorprendido, Fantino le consultó: "¿Quieren ser alternativa de poder? ¿Realmente sentís que hoy tienen alguna chance con un presidente que está mostrando niveles de cerca del 80% de aceptación a un año de las legislativas?".

El funcionario que destruyó los medios públicos y hasta montó una redacción paralela de la agencia de noticias Télam trató de eludir el debate, pero consideró que el macrismo tiene oportunidades de ganar las legislativas y de inmediato realizó la nefasta comparación.

"El 2 de mayo de 1982, si hacías una encuesta, Galtieri iba a ser emperador de la Argentina por 100 años y después Raúl Alfonsín fue el presidente de los argentinos", disparó. Vale aclarar que Lombardi erró por un mes la fecha del desembarco de las tropas argentinas en las Islas Malvinas, que se produjo el 2 de abril.

Fantino no se lo dejó pasar y le advirtió que no valía la comparación porque Galtieri era un presidente de facto. "Hernán, corregilo porque no vale el ejemplo, te van a matar por el ejemplo", cuestionó el conductor. Finalmente, Lombardi intentó desdecirse, pero tampoco fue clara su explicación.