Ginés González García y la polémica con Pfizer: "Es energía mal gastada"

El ex ministro de Salud apuntó contra la oposición y los medios que manipularon los dichos del director del Fondo Covax en Latinoamérica. "Titularon lo que quisieron", disparó.

El ex ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, disparó duramente contra la oposición por la polémica relacionada a los contratos con el laboratorio Pfizer y las compras de vacunas. A su vez, luego de que durante la noche del martes apuntara duramente contra el director del Fondo Covax, se comprobó que sus dichos fueron manipulados por medios opositores para acusar al Gobierno de Alberto Fernández de "rechazar" dichas vacunas.

Por un lado, el exfuncionario se refirió a los dichos de Santiago Cornejo, titular del Covax en Latinoamérica, y lo acusó de "caradura" ya que dio a entender que le preguntaron a Argentina si quería acceder a la vacuna de Pfizer y desde el gobierno nacional se negaron. Este miércoles, en diálogo con A24 buscó explicarse mejor ya que fue malinterpretado y utilizado por la oposición: "Argentina dijo que quería la vacuna de Pfizer, pero no pudo llegar a concretar los acuerdos que se necesitaban para acceder a esa vacuna".

Sobre este tema, en diálogo con El Destape Radio, González García manifestó: "Dije que era un caradura, ¿de qué está hablando? No cumplió con lo que tenía que cumplir y se manda semejante mentira. Hoy se vio todo eso con las cartas y papeles". Y puso el foco en los medios opositores: "Hay que ser cuidadoso con lo que se dice, hay gente mala que todo lo interpreta como la mona. Lo que pasó conmigo y la acusación de esta señora (Patricia Bullrich). Desde Pfizer salieron a decir que jamás hubo un intermediario o algún pedido pero siguen y siguen, es energía mal gastada, los medios titularon lo que quisieron".

Siguiendo por la misma línea, el ex ministro de la cartera sanitaria apuntó directamente contra la oposición: "Estamos en una pandemia, una circunstancia no vivida en los últimos 100 años por el mundo, ¿Cómo no logramos hacer un consenso de no hacer todo una batalla?". Y sumó: "No es lo mismo la oposición que gobierna con los opositores que no tienen nada que hacer, esos que son presidentes de un partido".

Ginés y el "no" a las clases presenciales

A pesar de las restricciones que duraron poco más de una semana, las cifras de contagios y fallecidos no terminan de disminuir. Frente a esto, Ginés González García remarcó: "Hay que cuidarse siempre pero vienen dos semanas que todavía van a ser complicadas". Pero, más allá de la preocupación, ve un punto positivo en la vacunación y una posible salida de la pandemia: "Hay tantas vacunas y por tantos meses, que hay que pensar en otra escala de vacunación. Me parece que vamos a lograr un número muy importante de cobertura de vacunas que va a ser que esto descienda en un ritmo mucho más importante. Creo que entramos en la primavera de otra manera".

Frente a las nuevas aperturas a lo largo y ancho del país, el ex ministro remarcó que no cree que la situación esté apta para abrir en los diferentes sectores y generar un crecimiento en la circulación. "La discusión de las escuelas me parece una tontera porque son un mecanismo de difusión, de movilidad, van los papás a buscarlos... No cambia nada a favor y puede cambiar bastante en contra, sobre todo el tiempo que demoramos en salir de esto. Gran parte de la Argentina hoy está incendiada y hay que hacer una restricción fuerte y acotada", sentenció frente a la gran polémica de las clases presenciales.