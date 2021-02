El ministro de Salud, Ginés González García, cuestionó al laboratorio Pzifer y reveló que durante la fallida negociación por las vacunas contra el COVID-19 se "comportó muy mal" con el Gobierno argentino.

A la vez, deslizó que la razón de las dificultades en la negociación pudieron tener que ver con que el laboratorio europeo "no tiene vacunas suficientes". para repartir entre los países con los cuáles negoció. "Yo no sé si es que no tienen las vacunas suficientes, o si existe otra razón, pero el proceder de la empresa ésta no ha sido correspondiente a cómo se comportó la Argentina", aseveró el funcionario en su exposición ante la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados.

Asimismo, el ministro aseguró que "ninguna vacuna se aprueba por lo que sale en una revista" en alusión a la publicación en "The Lancet" que confirmó recientemente que la Sputnik V tiene una efectivad del 91,6 por ciento, y afirmó que desde el Gobierno nacional "siempre se tuvo total tranquilidad" sobre la calidad de ese fármaco adquirido en la Federación Rusa.



Remarcó, además, que "todas las vacunas son muy buenas" para el objetivo de "evitar la mortalidad y porque reducen tremendamente la internación en terapia intensiva y eso es una gran noticia".



El ministro realizó un informe sobre las vacunas contra el coronavirus y respondió preguntas ante la Comisión de Salud que preside el legislador del Frente de Todos Pablo Yedlin sobre la situación sanitaria originada como consecuencia de la pandemia de coronavirus y el plan de vacunación. El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, destacó que "es la quinta vez que el ministro viene al Cuerpo", y afirmó que "el trabajo de la comisión de Salud estuvo y estará marcado por creer que la inmunización y la lucha contra el virus nos compromete a todos; el desafío es transformarlo en una política de Estado”.



"Hemos trabajado con los poderes legislativos y fue un trabajo mancomunado, algo que siempre tuvimos fue la transparencia. El ministerio informa todo desde su página web, como nunca antes e hizo”, remarcó González García.



En su informe, el ministro se refirió a las dosis que enviará Covax --el organismo plurinacional creado por la Organización Mundial de la Salud para la distribución de vacunas-- que será de 2,2 millones de dosis, y en ese sentido señaló que "es lo primero que van a entregar" . También consideró que uno de los inconvenientes en las negociaciones con China para la compra de un millón de dosis de la vacuna Sinopharm a ese país "es el precio" y que la nación asiática "quiere que le compren una gran cantidad de dosis".