Exclusivo: sin barbijo ni distancia social y a la luz del día, la misteriosa reunión de Dujovne y Lopetegui

El ex ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, y el ex Secretario de Energía, Gustavo Lopetegui, mantuvieron una misteriosa reunión en medio de las internas de Juntos por el Cambio y en plena Fase 1 de la cuarentena por la pandemia del coronavirus.

El encuentro se da el mismo día que se confirmó la creación de un espacio encabezado por Rogelio Frigerio y Emilio Monzó, en medio de las tensiones en Juntos por el Cambio. Estos ex referentes de Cambiemos se alejan así del macrismo y reafirmaron sus totales diferencias con el ala que quedó bajo los liderazgos de Mauricio Macri y Patricia Bullrich.

Sin barbijo ninguno de los dos ex funcionarios de Mauricio Macri ni distancia social, a plena luz del día en la mañana del miércoles se reunieron a solas, según pudo confirmar El Destape, que accedió a fotos y videos de ese cónclave.

El convite se llevó a cabo en un banco del parque de La Pampa y Figueroa Alcorta, en el barrio de Belgrano, a metros de la meca de la rosca política: el bar Selquet, hoy cerrado debido al Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio. Pese a que sucedió en una plaza, no le quitaron formalismo a la juntada y ambos eligieron hacerlo con pantalones de vestir, camisas y saco.

Dujovne está complicado en la causa Peajes. El renunciante juez federal Rodolfo Canicoba Corral, que dejó su cargo esta semana, ya lo había llamado a indagatoria y además le prohibió salir del país.

Fue tras un año de investigación por el negociado de los peajes. Es por maniobras defraudatorias", que, según el magistrado, resultaron "gravemente lesivas para las arcas del Estado". Se trata de irregularidades en la renegociación integral de los contratos de las concesiones de los Accesos Norte y Oeste. En esa causa están procesados también el exministro de Transporte Guillermo Dietrich y el extitular de Vialidad Nacional, Javier Iguacel.

Vale recordar que Dujovne vive a pocas cuadras de donde se dio el encuentro con su ex compañero de Gobierno, Lopetegui. Su mansión estuvo en la mira porque ese terreno de 332 metros cuadrados de la calle Mendoza al 1100 lo tributaba como baldío en la Ciudad de Buenos Aires.

Desde que quedó dejó su cargo en diciembre del año pasado, el ministro que gestionó la histórica deuda con el Fondo Monetario Internacional se mantuvo en profundo silencio. No volvió a los estudios de TN, donde tenía un programa. Ni participó de charlas ni eventos y bajó su perfil. No tuvo participaciones públicas. No hubo columnas ni notas en medios que apoyaron su gestión, como el caso de La Nación. Nada. Silencio total tras haber dejado como ministro que manejaba las cuentas del país en las ruinas económicas.

Por su parte, Lopetegui está imputado por el fiscal Franco Picardi porque como Secretario de Energía le condonó una deuda de más de 7000 millones de pesos a las empresas eléctricas. Ese beneficio solo podría haberse otorgado si las empresas hubieran registrado indicadores de calidad superiores a los índices de referencia media, algo que no sucedió.