El médico sanitarista Jorge Rachid, parte del equipo de asesores del Gobierno de la provincia de Buenos Aires, cruzó en vivo al conductor de TN Marcelo Bonelli por la campaña de desinformación que llevan adelante medios hegemónico contra las medidas de prevención que estableció el Ejecutivo para dar respuesta a la segunda ola de coronavirus.

En el programa A Dos Voces, el sanitarista advirtió que "si hay algo que hoy horada la confianza en las políticas sanitarias son los medios de comunicación hegemónicos". La crítica al rol de los medios en la pandemia no le cayó bien al periodista quien lo chicaneó diciendo: "Bueno... es el mundo sin periodistas ¡Bárbaro!"

Acto seguido, Rachid le aclaró que "los periodistas n tienen nada que ver..." y antes de que pudiera terminar, Bonelli le replicó: "Usted fue secretario de medios del gobierno de Carlos Menem...". "Sí señor", le contestó el médico sanitarista y rápidamente el conductor le criticó: "Me extraña que diga esas cosas".

"Yo digo la empresa, no los periodistas", le insistió Rachid, a lo cual, el conductor se excusó: "No me quiero enrollar en esto de que los medios...". "Yo me puedo enrollar en cualquiera, eso se lo discuto, los periodistas no tienen anda que ver", lo desafió el ex funcionario macrista.

En esa línea, Bonelli solo insistió en que Rachid por tener el cargo que tuvo en el menemismo no podía decir esa crítica, a lo cual, el ex ministro le recordó: "Si ustedes tienen el canal gracias a eso que le dimos". Ante ese comentario, el conductor tomó distancia de esa frase y subrayó: "Yo no tengo ningún canal".

"Cuando vi lo inmoral que producían los que estaban en el canal, me tuve que ir. Sí, ya sé (que no tenes canal), te conozco desde que eras socialistas", sentenció el médico.

Rachid es uno de los médicos que asesora al Gobierno de la provincia de Buenos Aires sobre la situación epidemiológica que vive el país por la pandemia de coronavirus. Por estas horas, el Ejecutivo nacional evalúa nuevas medidas de restricción para controlar la segunda ola que el miércoles llegó al pico de casi 40 mil contagios y se encuentra en máxima tensión el sistema sanitario.