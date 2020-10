En la habitual conferencia de prensa que brindan el ministro de Salud provincial, Daniel Gollán, y el jefe de Gabinete, Carlos Bianco, por la situación epidemiológica en el territorio bonaerense, el funcionario de la cartera sanitaria se refirió a la rápida implementación de la cuarentena en el país: “Si no se hubiesen tomado las medidas preventivas, esto se habría multiplicado por 3 o por 4”, disparó y agregó: “No hagamos politiquería barata, no sirve”.

Al respecto, el ministro señaló que “actualmente mueren por año entre 30 y 35 mil personas por enfermedades respiratorias. Este año, más del 95% de los fallecidos fueron por Coronavirus. Es decir, esto demuestra lo importante que fueron las medidas que aplicó el Gobierno. De no haber ocurrido hubiésemos tenido todos los casos anuales y los de coronavirus”. En ese sentido, Gollán mostró coincidencias con su par en CABA, Fernán Quirós: “Coincido con las palabras de Quiros, quien dijo que si no se hubiesen tomado las medidas preventivas que todos conocemos, esto se hubiese multiplicado por 3 o por 4. Todos los que estamos en el área de salud coincidimos en eso”.

Por su parte, el dirigente realizó un análisis del coronavirus en el país: “Vemos que hay títulos en distintos medios o zócalos de canales de televisión que indican que Argentina está primera en casos de fallecidos, no hay que confundir a la gente y ver quién tiene más o menos fallecidos en el mundo. Además, ya quedó demostrado que las formas de medir son muy disimiles entre países”.

En ese sentido explicó que “es incongruente que quienes alientan a romper con las medidas de cuidado se sorprendan cuando decimos que es un virus muy agresivo”, y agregó: “Esta pandemia, al hemisferio norte europeo y americano, le tocó terminado el invierno y, si bien es muy contagioso en verano, la incertidumbre que tienen allá ahora es porque viene el frío y el virus es más contagioso en invierno”.

Contagios en la Provincia

A la hora de analizar los casos por Covid en la provincia de Buenos Aires, Gollán volvió a destacar la baja sostenida y resaltó que “tuvimos una baja de casos diarios de casi el 50% en lo que respecta al AMBA”. En la semana de 12 al 18 de octubre el promedio diario en el Área Metropolitana de Buenos Aires fue de 2.830 casos, mientras que en la semana 14 al 20 de septiembre, es decir un mes atrás, la cifra era de 4.207. En cambio en el interior bonaerense la cifra es inversamente proporcional; en la semana de septiembre previamente mencionada, los casos eran de 987, en tanto que en los últimos siete días de octubre fue de 1.419.

Apertura de actividades

El jefe de Gabinete, Carlos Bianco, ratificó las aperturas que comenzarán a funcionar en los municipios que están en Fase 3. Las cinco nuevas actividades serán para el personal auxiliar de casas particulares, restaurantes y bares al aire libre, gimnasios al aire libre, obras y construcción en parques industriales y multifamiliares, y salidas recreativas y encuentros por una hora en grupos de hasta 10 personas al aire libre de niños, niñas y adolescentes.

El funcionario explicó que la habilitación de las actividades se mantendrá en la medida en que se cumplan dos condiciones: la continuidad de la disminución de casos y la no existencia de riesgos sanitarios en lo relativo al nivel de ocupación de camas. Consultado sobre la posibilidad de avanzar en nuevas aperturas, el jefe de Gabinete afirmó: “Como nos pidió el Gobernador, estamos siendo muy precavidos y responsables. Lo peor que nos puede pasar es que ahora que, sobre todo en el AMBA, venimos conteniendo el número de contagios, nos adelantemos y se genere un aumento de los casos. Vamos a ir consolidando la situación, a partir de esto revisaremos semanalmente y en el momento en que consideremos que se puedan habilitar nuevas actividades lo vamos a hacer”.