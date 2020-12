El ministro de Salud, Ginés González García, aseguró esta tarde que "no quisiera ir a nuevas restricciones" para tratar de frenar el avance de los casos de COVID-19, pero advirtió "hay que cumplir las normas" ante la pandemia del coronavirus porque se trata de una situación "difícil y larga". Por otro lado, aseguró que "hay un relajamiento" y añadió que está observando cuál es la situación en América del Sur y en Reino Unido.

"No quisiera ir a nuevas restricciones. Los test sirven pero en un conjunto de medidas que son: el aislamiento, contacto cercano, que se cumplan las cosas. Acá no hay libreto, esto es un virus nuevo", subrayó el ministro de Salud en el programa de Mauro Viale, en A24. Por otro lado, el Ministro de Salud añadió que "está preocupado" por la situación porque, según revelaron los test que se hicieron en Capital Federal en la vuelta del feriado largo "seis de cada mil personas volvieron con contagio".

En este mismo sentido, según pudo saber El Destape, el Gobierno sigue de cerca la evolución de la situación en Inglaterra y en otros países de América. Incluso, se espera que haya una reunión para evaluar el tema de los vuelos desde Inglaterra y también la segunda ola en Brasil. En la misma charla con Mauro Viale en A24, Ginés González García aseguró que habló con Eduardo "Wado de Pedro" para seguir de cerca la situación.

Por otro lado, añadió: "Tenemos que mirar que hacer. Yo no quiero llegar a hacer restricciones. Pero la realidad es que hay un relajamiento general. Guarda que no terminó, tenemos que hacer cosas. Nosotros no queremos prohibirle esto a nadie".