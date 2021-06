El Gobierno confía en tener "para agosto o septiembre un 70% de la población adulta vacunada"

El funcionario se mostró expectante de que "se está saliendo de la segunda ola" y confiado en que se llegará a la inmunidad de rebaño.

En el marco de la campaña de vacunación contra el coronavirus y ante la llegada de nuevas dosis, el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Roberto Salvarezza, confió en que para septiembre esté el 70% de la población adulta vacunada y que para fin de año se pueda retomar "la normalidad".

En diálogo con FM Futurock, el funcionario aseguró: "Con más del 66% de la población vacunada vamos a estar muy cerca de la inmunidad de rebaño" y enfatizó: "No es descabellado pensar que para agosto o septiembre podamos tener un 70% de la población adulta vacunada".

Frente al avance de la inmunización y el anuncio de nuevas dosis para este año, el ministro se animó a afirmar: "Para fin de año podríamos vivir una vida casi normal".

En tanto, sobre la detección de la cepa Delta en Argentina, el ministro explicó que "la variante Delta es de las más contagiosas, pero no tiene más letalidad". Asimismo, arremetió contra las personas que ingresan al país desde el exterior y no cumplen con la cuarentena, a lo cual, reconfirmó que el Gobierno nacional iniciará demandas judiciales: "Se le va a hacer una denuncia penal a aquellos viajeros que no cumplan con la cuarentena al regresar al país. "No se puede ser tan irresponsable en un momento donde las nuevas variantes preocupan tanto", disparó.



"Estamos saliendo de la segunda ola. Para fin de año podríamos vivir una vida casi normal", manifestó Salvarezza, mientras que se refirió a las declaraciones del ex presidente Mauricio Macri, quien minimizó los efectos de la pandemia de coronavirus. Al respecto, sentenció: "Macri y su gobierno nunca se ocuparon de cuidar al otro, así se manejaron durante toda la pandemia".

Se esperan más de 4.000.000 de dosis

El Plan de Vacunación suma este lunes casi dos millones más de vacunas: llegaron 1.139.000 dosis de Astrazeneca y por la tarde arriban 768.000 de Sinopharm

La Argentina recibió este lunes un nuevo envío desde Estados Unidos de 1.139.000 dosis de la vacuna contra el coronavirus desarrollada por el laboratorio Astrazeneca y la Universidad de Oxford. Sumando otras 768.000 dosis de Sinopharm que arribarán esta tarde, el país contará con 22.584.145 vacunas con el fin de dar continuidad al fuerte avance del Plan Estratégico que despliega el Gobierno nacional en todo el país para combatir el COVID-19.

“Es la campaña de vacunación más grande de nuestra historia que entre todos y todas venimos llevando adelante”, destacó el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, al presenciar el arribo del vuelo junto a la ministra de Salud, Carla Vizzotti.