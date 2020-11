En medio de la conferencia para anunciar los detalles de la situación epidemiológica en el país, el presidente, Alberto Fernández, anunció el final del aislamiento social en el Área Metropolitana (AMBA) para pasar al distanciamiento. Sin embargo, hizo hincapié sobre qué pasará con el transporte público.

A pesar de la flexibilización en el AMBA, el jefe de Estado aclaró que sólo las personas que lleven a cabo actividades esenciales podrán circular en el transporte público. De no realizar este tipo de actividades, no podrán utilizar el servicio.

El jefe de Estado afirmó que "es hora que el AMBA pase a una etapa de distanciamiento, social preventivo y obligatorio" ante la baja de casos de coronavirus en las últimas ocho semanas, pero advirtió que el transporte público seguirá con restricciones y sólo podrá ser utilizado por personal esencial, al formular un anuncio desde la residencia de Olivos. También recalcó que departamentos de diez provincias en los que hay aumento o multiplicidad de casos de coronavirus continuarán en aislamiento social, preventivo y obligatorio hasta el 29 de noviembre.

Cómo puedo viajar en el transporte público

El Ministerio de Transporte continuará apostando por las documentaciones para el uso de las vías de traslado público, por lo que el Certificado Único de Circulación - Coronavirus Covid-19 (CUCH) se mantiene vigente, mientras que el bloqueo de la tarjeta SUBE también continuará sin alteraciones. Aquellos pasajeros que no se inscriban dentro de la nómina de trabajadores esenciales, no podrán operar con el plástico durante siete días, sin embargo desde la cartera conducida por Mario Meoni subrayaron que la medida "no afectará al saldo de carga".

Cómo serán las suspensiones

- No producirá ningún efecto respecto del saldo de carga que posea dicha tarjeta, el cual podrá ser utilizado normalmente por el usuario al finalizar el plazo de la suspensión;

- No producirá la pérdida de ningún beneficio asociado a dicha tarjeta; e inhabilitará su uso en cualquier dispositivo de uso y carga SUBE.

Cómo sacar el permiso de circulación

Los permisos de Circulación continuarán vigentes únicamente para los contemplados en las distintas áreas, mientras que se reitera el uso exclusivo del transporte público en trabajadores esenciales.

¿Cómo descargar la aplicación CuidAR para ver el permiso de circulación?

- Ingresar a la página www.argentina.gob.ar/aplicaciones/coronavirus.

- Elegir el sistema operativo del teléfono celular: para smartphones con Android; para iOS (iPhone)

- También se puede descargar directamente desde las tiendas App Store (iOS) y el Google Play (Android).