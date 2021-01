Diputada del PRO se contagio de coronavirus en Villa Gesell

La diputada nacional del PRO Dina Rezinovsky contrajo coronavirus y se encuentra aislada en su departamento de la Ciudad de Buenos Aires. La legisladora opositora informó en su cuenta de Twitter sobre su contagio de la citada enfermedad.

"Al regreso de mis vacaciones en Villa Gesell me hice el test en el centro del Gobierno de la Ciudad en La Rural. Hoy me informaron que dio positivo", señaló la dirigente del PRO. Y agregó: "Me encuentro sin ningún síntoma y aislada en mi departamento".

La diputada es recordada por su obsceno discurso en contra del aborto y de la política, cargo que ella misma ejerce al ser legisladora. En la sesión se atrevió a decir que nadie mejoró sus condiciones de vida por la política, pero sí lo hicieron por Dios.

"Vengo de una trayectoria social, de toda la vida, trabajando cerca de las personas más pobres y vulneradas. De las familias de presos, de los sectores más postergados, para darles un poco más de dignidad. Y aunque a muchos les incomode lo que hacemos desde las iglesias evangélicas, no he visto nunca a una familia que haya salido adelante con la ayuda de la política. Pero si los he visto salir con la ayuda de Dios", señaló.

Coronavirus en Argentina: 166 muertes y 9471 contagiados en las últimas 24 horas

En las últimas 24 horas el Ministerio de Salud notificó 166 nuevas muertes por coronavirus en todo el país. En total, con estos datos, las cifras de víctimas alcanza los 47.601. Además, confirmaron que en una jornada se registraron 9.471 casos de COVID-19 para llegar a los 1.905.524 positivos desde que llegó la enfermedad.

La cartera de Salud reveló además que hay 3.607. personas internadas con coronavirus en todo el país. En cuanto al porcentaje de ocupación de camas, a nivel nacional el porcentaje llegó al 55,3% mientras que en el Área Metropolitana el porcentaje de camas UTI ocupadas es de 62%. Fueron realizados 46.742 testeos y desde el inicio del brote se realizaron 6.070.839 pruebas diagnósticas para esta enfermedad, lo que equivale a 133.787 muestras por millón de habitantes.

Los datos se conocieron el mismo día en el que al país arribaron más de 200 mil dosis de vacunas Sputnik V. Las mismas ya comenzaron a ser distribuidas en todo el país y se mantiene el plan de vacunación que decidió el Gobierno Nacional a pesar de las críticas de la oposición.