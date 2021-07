Coronavirus: intubaron al exjuez Norberto Oyarbide

El exmagistrado está internado desde el jueves, por una neumonía bilateral derivada del Covid-19.

El exjuez federal Norberto Oyarbide se encuentra internado desde el jueves por una neumonía bilateral derivada del Covid-19. Ahora debió ser intubado en las últimas horas. El exmagistrado cumplió años el 22 de junio pasado.

Oyarbide se encuentra en la terapia intensiva del Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento. El exjuez se había jubilado en 2016 luego de haber sido juez federal durante 22 años.

En febrero de este año Oyarbide retomó su actividad laboral en otro ámbito. Llegó a la radio. "Esto me inspira para la vida, me encanta el desafío”, dijo en su debut al aire como panelista del programa de Coco Silly en Radio 10, respecto al giro en su vocación profesional. “Nunca dudé, pero ahora no volvería a ser juez”, contaba.

