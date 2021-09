Coronavirus en Argentina: "Quizás, no tengamos tercera ola"

Lo afirmó el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, en El Destape radio. “Hace semanas que esperamos la tercera ola y no pasa, y no solo en Argentina, sino en toda Latinoamérica”, aclaró.

El ministro de Salud provincial, Nicolás Kreplak, afirmó en El Destape Radio que “hace semanas que esperamos la tercera ola de coronavirus y no pasa, y no solo en Argentina, sino en toda Latinoamérica”. El funcionario explicó que “en Inglaterra cuando llegó la variante delta hubo muchos contagios y poca letalidad”, sin embargo advirtió: “Quizá no tengamos tercera ola, la mayor parte de los especialistas considera que es ineludible e inevitable, bueno está en discusión”. “Hace semanas que esperamos la tercera ola y no pasa, y no solo en Argentina, sino en toda Latinoamérica”, afirmó.

Asimismo, el sanitarista remarcó: “Más de la mitad de los hospitales y sanatorios privados no tienen pacientes con coronavirus” y agregó que “si logramos hacer en septiembre lo que hicimos en julio y agosto, en octubre podemos hacer un mes con más aperturas, lo que no tenemos que hacer es abrir más rápido de lo que se debe”. “Tenemos que empezar la primavera de cara a un verano con mucha actividad”, dijo.

Respecto de la variante delta, Kreplak indicó que “en la Provincia la variante delta es menos del 0,1% de los casos; en Brasil ha llegado pero no produjo un aumento de los casos, podría ser que en las próximas semanas empiece a pasar”. “Llevamos 12 semanas desde que llegó la delta a nuestro país. En otros países tardó 4 semanas en ser predominante y acá no; tenemos más chance de evitarla”, remarcó.

Por su parte, el ministro de salud bonaerense se refirió a la baja de casos de coronavirus en la provincia de Buenos Aires y explicó que “los meses de julio y agosto fueron meses estupendos”, ya que “venimos de descenso en las últimas 15 semanas” y “no sólo baja de casos, sino también la gravedad de los casos, de internaciones y fallecimientos”.

“En la provincia de Buenos Aires en julio vacunamos 3.500.000 de primeras dosis y 1.500.000 de segundas. En agosto dimos 1.200.000 de primeras dosis y 3 millones de segundas dosis, incluso en estos días tenemos 1.300.000 turnos asignados de segundas dosis”, indicó y agregó que “tenemos 12 millones de población mayor de 18 años, y 11 millones ya recibieron la primera dosis y 6 millones la segunda”.

Por su parte, Kreplak adelantó que “entre septiembre y octubre vamos a terminar con la vacunación de segundas dosis”, por lo que en el mes de octubre “podríamos empezar a vacunar a los menores de 18 años sanos”.