La pandemia de coronavirus sigue impactando fuertemente en Argentina y el mundo. Algunos países atraviesan la segunda ola mientras que en nuestro país los números comienzan a subir poco a poco y a preocupar de cara al invierno que se viene. En el medio, el Gobierno de Alberto Fernández intenta conseguir más vacunas dentro de una realidad compleja mientras la oposición, con Patricia Bullrich a la cabeza, habla de democratizar y privatizar la inmunización.

En esta ocasión, la ex ministra de Seguridad de la Nación durante el gobierno de Mauricio Macri se expresó en redes sociales: "Llega la segunda ola sin vacunas. Con Marcelo Peretta proponemos la democratización de la compra de la vacuna, provincias, obras sociales, todos los sectores de salud y usar las farmacias y toda la infraestructura. El país no se puede parar de nuevo y las aulas no se pueden cerrar".

Lo insólito de la situación es que la presidenta del PRO busca ser asesorada por un médico que, hace unos meses, se mostró como uno de los principales personajes en contra de la llegada de vacunas. En noviembre del año pasado, por ejemplo, había escrito en Twitter: "#NoTeVacunes, es insegura e innecesaria. Vacunate naturalmente: salí, hacé gimnasia, adelgazá, asoleate, reunite en familia, viví. La libertad está antes que la salud".

En octubre del mismo año, Peretta se mantenía en la misma línea durante una nota en Intratables por América TV. "Vos apostás a una vacuna que es insegura, tu presidente y el mío nos expone como conejitos de indias a lo que África ya dejó de hacer", expresó en contra del Gobierno de Alberto Fernández para referirse a la Sputnik V. Cabe aclarar que, meses más tarde, se confirmó que la vacuna rusa es una de las más eficientes.

Como si esto fuera poco, el especialista en Farmacia y Bioquímica apuntó contra la Organización Mundial de la Salud: "Tiene un plan y está alineado con la Industria Farmacéutica. Este es enfrentar a las pandemias de una manera única: o con antivirales caros, de 5 mil dólares para arriba o con vacunas que también son caras". Y sentenció en aquella ocasión: "La OMS se cansó de equivocarse, hizo muy bien el presidente Trump en sacar a Estados Unidos de ahí. No da la seguridad que daba hace décadas atrás, es un sector que conozco".

El video compartido por el médico: