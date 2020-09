La vuelta de los vuelos o cualquier tipo de transporte interurbano e internacional deberá esperar. La extensión del aislamiento social, mediante un decreto publicado el 20 de septiembre, también extendió la prohibición de este tipo de servicios salvo en caso de ser necesarios para personal esencial o exceptuado que sí o sí tenga que utilizarlos, con una autorización de emergencia que es convalidada por el Estado. Pese a ello, los protocolos para volver a funcionar están preparados y bajo cuatro llaves. Sin embargo, El Destape pudo conocer algunos de los puntos que permitirán graficar la – ya escuchada y leída mil veces - “nueva normalidad”.

El artículo 9 del DNU 754 establece una serie de prohibiciones en este contexto de emergencia sanitaria y una de ellas es el “servicio público de transporte de pasajeros interurbano, interjurisdiccional e internacional, salvo para los casos expresamente autorizados por el artículo 23 del presente”. El argumento es que su uso “ facilita la transmisión del virus SARS-CoV-2 y ante la necesidad de minimizar este riesgo”, el servicio interurbano e interjurisdiccional (no internacional) quedará “reservado para las personas que deban desplazarse para realizar las actividades contempladas en el artículo 12 del presente decreto”. O sea, esenciales y exceptuados que posean el “Certificado Único Habilitante para Circulación - Emergencia COVID-19”.

Las únicas posibilidades para que la vuelta de los vuelos se concrete, explicaron fuentes consultadas por El Destape, son esperar a una nueva extensión del decreto, sin esa prohibición, o que se publique una nueva norma que deje sin efecto este punto en particular. Más allá de ello, los protocolos están y estipulan el uso de tapabocas obligatorio dentro del aeropuerto y aeronave con sanciones como la negativa a ingresar a las instalaciones. Además, las autoridades sanitarias municipales o provinciales serán las responsables de permitir el ingreso de tripulaciones a sus territorios de acuerdo a los protocolos vigentes para los vuelos internos.

Claves del protocolo para vuelos

- Sanitización personal y de objetos, limpieza, distanciamiento social, elementos de protección personal y barreras físicas, medidas de monitoreo de salud y apoyo médico para poder identificar y aislar rápidamente a personas sospechosas.

- El uso de tapabocas será obligatorio dentro del aeropuerto y en la aeronave. A quien no cumpla se le negará el acceso a la terminal del aeropuerto, a la cabina de la aeronave, o se le desembarcará, si los eventos tienen lugar antes de que se cierren las puertas de la aeronave. Si ocurre durante el vuelo, se aplicará un protocolo para pasajeros “rebeldes”.

- Las Autoridades Sanitarias Provinciales/Municipales serán las responsables de permitir el ingreso a sus jurisdicciones de los pasajeros y tripulaciones de acuerdo a los protocolos locales vigentes en los vuelos internos.

- Cada organismo y empresa que desarrolla actividades en el aeropuerto será responsable del cuidado de su personal.

- Se deberán determinar puntos claros de acceso para realizar el control de temperatura. Tendrán que ser lo más próximos al área de check in para evitar la circulación, la cual deberá reducirse al mínimo. También deberá haber un único punto de egreso, el más próximo al sector de arribos.

- Los pasajeros deberán tener información, por parte de la empresa, de protocolos, restricciones, medidas vigentes y trámites sanitarios que pueden demorar el embarque.

- Los pasajeros y tripulaciones deberán presentar una declaración jurada de salud en vuelos internacionales en la cual declararan que no han tenido síntomas compatibles con COVID-19. Algo que podrán aplicar las autoridades sanitarias locales para vuelos internos. Quienes hayan tenido síntomas no podrán entrar a la terminal y se aplicarán protocolos sanitarios.

- La distancia social, medida en base a recomendaciones de diversos organismos, deberá ser de un metro y medio entre persona y persona.

- En el hall público sólo podrán estar los pasajeros y tripulantes con uso de tapabocas (serán controlados al ingresar, con documentación necesaria) y distancia social y los mostradores de atención tendrán mamparas de protección, al igual que en migraciones donde habrá un puesto para satinizar. Se recomienda completar el check in antes de ir al aeropuerto. De todos modos, habrá facilidades para reducir o evitar la presentación de documentación.

- Para buscar el equipaje se deberá diagramar un flujo de circulación hacia, alrededor y salida de la cinta.

- Los locales comerciales, locales gastronómicos, y de servicios de atención preferencial (Salas VIP) deberán adecuar sus instalaciones y operación para garantizar la limpieza y distancia social. También con protección personal, rotación y atención a posibles síntomas. Los lugares deberán tener un único punto de acceso y un único punto de egreso. No podrá haber puestos de degustación, prueba o testeo y los probadores de ropa estarán cerrados.

- Se deberán evitar barras de ensaladas, buffets y estaciones de servicio de bebidas que requieren que los clientes usen utensilios o dispensadores comunes. Se retirarán mobiliarios comunes de condimentos u otros agregados, se recomienda vajilla descartable y take away.

Dentro del avión

- La tripulación ingresará antes y deberán higienizarse las manos antes de hacer cualquier actividad. Los elementos de protección personal y limpieza deben ser constantes, así como minimizar cualquier contacto cara a cara.

- Los pasajeros tendrán que tener elementos de protección personal y guardar distancia de un metro y medio durante el embarque, el cual será en tandas de grupos reducidos.

- Normalmente quedarán unos dos asientos vacíos en todas las direcciones, dependiendo de la configuración de la cabina.

- Se recomienda que el servicio de a bordo sea limitado, así como la venta cuyo pago debería no implicar ningún contacto (digital). En los vuelos que se cuente con servicio de catering se recomienda usar alimentos pre envasados y bebidas embotelladas proporcionadas antes de la partida y sumar una bolsa de residuos.

- Se recomienda limitar la circulación de pasajeros dentro de la aeronave excepto el uso de los baños. En caso de ser posible, la tripulación tendrá un sanitario propio.

Protocolo ante caso sospechoso

- La tripulación deberá separar a la persona enferma de los demás pasajeros a un metro mínimo de distancia (normalmente quedan unos dos asientos vacíos en todas las direcciones, dependiendo de la configuración de la cabina) desde el asiento ocupado por el caso sospechoso. Un miembro de la tripulación será designado para atenderlo, preferentemente aquélla persona que tuvo contacto con él o ella.

- De confirmarse los síntomas, se le avisará al piloto que deberá notificarlo antes de la llegada al aeropuerto para que la Autoridad Sanitaria active el correspondiente protocolo de traslado, aislamiento y diagnóstico preventivo.

- El aeropuerto deberá tener un espacio para aislar a casos sospechosos con un único acceso, ventilación, baño interno, mobiliario sólo necesario y preferentemente de plástico, sin alimentos pero con alcohol en gel.

Recomendaciones regionales

En junio, la Oficina Regional Sudamericana de la OACI, organismo especializado de Naciones Unidas, hizo foco en el trabajo mancomunado entre Estados de la región y las partes interesadas en efectuar los vuelos con estrictos protocolos de limpieza, elementos de protección personal y mucha información con cartelería para los tripulantes y pasajeros. Todo de forma constante.

Al igual que el protocolo que se trabaja para la Argentina, si los pasajeros no cumplen con las medidas de protección tendrán negado el acceso a las instalaciones o se los desembarcará si la nave aún no despegó. En principio, sólo se debe permitir el ingreso al pasajero debidamente identificado, portando adecuadamente la mascarilla facial (barbijo no médico y se exceptúa a menores de dos años y pasajeros con dificultad respiratoria diferente al COVID-19) y su equipaje.

La tripulación de cabina deberá de usar la máscara facial durante el embarque, acomodo de los pasajeros y distribución del servicio. Debido a la interferencia de las comunicaciones, las mascarillas podrán ser retiradas para realizar las mismas. La tripulación deberá estar atenta a los cuidados de los pasajeros y posibles síntomas.