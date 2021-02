Clases presenciales: qué dice el protocolo para la provincia de Buenos Aires

La directora de Cultura y Educación, Agustina Vila, en una de las recorridas por escuelas de cara a las clases presenciales.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, se reunió en Casa de Gobierno, en La Plata, con el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, y con la directora general de Cultura y Educación, Agustina Vila, para coordinar las acciones necesarias de cara al inicio del ciclo lectivo en la provincia de Buenos Aires. Allí, detallaron y acordaron los protocolos finales para garantizar un regreso seguro a las clases presenciales.

Los y las docentes bonaerenses participaron de un primer perfeccionamiento este jueves y el viernes la jornada continuará en donde informarán cada una de los protocolos a realizar en las aulas. Al ser diferente y distinta la realidad de cada institución educativa, habrá dos factores por lo que se regirán en Provincia para ejecutar diferentes acciones: la matrícula de cada escuela, y las aulas que posea para lograr el distanciamiento necesario entre los alumnos, alumnas y la o el docente. La limpieza, desinfección y la higiene de todo el personal educativo será obligatorio.

En el protocolo presentado en octubre de 2020, la cantidad de estudiantes se iba a “subdividir en secciones de estudiantes en tantos subgrupos como sean necesarios hasta cubrir el cumplimiento del distanciamiento prescripto por la autoridad sanitaria”, es decir, de 2 metros en espacios comunes y 1,5 metros en el aula. De esta forma la presencialidad y la virtualidad funcionarán como sistemas mixtos, y la cantidad de días en que asistan a las escuelas también se verá modificada.

Esquema de un aula de la provincia de Buenos Aires

La “continuidad pedagógica no presencial” estará asegurada. La misma será para “las y los estudiantes que no puedan asistir a la escuela - por formar parte de grupos de riesgo o por razones de distancia y/o transporte - y/o que no hayan sido convocados durante la primera etapa”.

Si bien no está confirmado, y es uno de los tópicos que podría variar, “la jornada de horarios reducidos para las y los estudiantes, sería de un máximo de 3 horas y medio. De esta forma, las clases presenciales estarían organizadas “en bloques de una duración máxima de 90 minutos, separados entre sí por un tiempo de descanso que dura 15 minutos”. En ese lapso deberá realizarse la higiene personal de estudiantes y docentes y la ventilación de los ambientes.

Los recreos “se establecerán escalonadamente según la distribución de los grupos y espacios asignados previamente por el equipo directivo”. El distanciamiento de 2 metros y el uso permanente de tapaboca serán obligatorios. Además evitarán tener cualquier tipo de contacto físico, se pregonará por no compartir juegos, celulares y/o objetos personales.

Respecto de los horarios de entrada y salida, según se desprende de los protocolos del 2020, “el ingreso y egreso de la escuela será en horarios alternados para los distintos grupos, de modo tal que compartan estos momentos la menor cantidad de personas - estudiantes y familias - y, a su vez, se genere menor concentración de circulación en la vía pública”.

Las clases comenzarán en toda la Provincia el próximo 1° de marzo para la educación Inicial y Primaria, el 8 para el Secundario y el 15 para el nivel Superior. Asimismo, el 17 de febrero se iniciará un periodo de actividades de intensificación de la enseñanza destinado a estudiantes que posean saberes pendientes.

Tras el encuentro que se realizó en la sede de la Gobernación, Kicillof destacó: “Hemos trabajado de forma articulada con todos los miembros de la comunidad educativa para llegar al 1° de marzo en condiciones de retomar la mayor presencialidad posible, sin poner en riesgo la salud de los alumnos y las alumnas, de sus familias y de los trabajadores y las trabajadoras de la educación”.

Por su parte, el ministro Trotta remarcó: “Hoy reafirmamos con la provincia de Buenos Aires el desafío de que la presencialidad cuidada sea la prioridad de cara a las próximas semanas, desde una perspectiva federal en articulación con cada una de las jurisdicciones porque son las que conocen en detalle las posibilidades de intensificar una vuelta a las aulas segura según la realidad epidemiológica de cada una. Hay mucho deseo y compromiso de parte de las escuelas, directivos y docentes, y por supuesto de los Estados nacional, provincial y municipales de recibir a nuestras niñas, niños y jóvenes tras un año tan difícil”.

Al respecto, Vila explicó: “Nos venimos preparando para este momento desde el año pasado, trabajando en forma coordinada con el Ministerio de Educación de la Nación y todos los actores del sistema educativo. En todos los distritos realizamos reuniones y capacitaciones para la aplicación del Plan jurisdiccional para el regreso seguro a las clases presenciales. Estamos reforzando nuestra planta de docentes y auxiliares y trabajando con los consejos escolares para que las escuelas cuenten con insumos de limpieza y desinfección suficientes”.