Amplían denuncia por el cumpleaños de Carrió: piden que los mariachis declaren como testigos

El abogado Alejandro Sánchez Kalbermatten amplió durante este miércoles la denuncia y pidió que sean identificados los mariachis que habrían animado el evento

La dirigente política, líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, fue denunciada hace pocos días por violar la cuarentena obligatoria para celebrar sus cumpleaños a fines del año pasado, junto a 70 invitados. Ahora, tras su primera acusación, el abogado Alejandro Sánchez Kalbermatten amplió durante este miércoles la denuncia y pidió que sean identificados los mariachis que habrían animado el evento para que sean citados a prestar declaración testimonial.

El letrado manifestó que la investigación no debe quedar solamente en la exdiputada nacional sino que también esté dirigida contra otros dirigentes políticos que participaron de la fiesta celebrada el 26 de diciembre del 2020 en la casa de la fundadora de la Coalición Cívica-ARI y cofundadora de Juntos por el Cambio en el partido bonaerense de Exaltación de la Cruz. Entre ellos aparecen: el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta; el diputado nacional Mario Negri (UCR) y el primer precandidato a diputado nacional bonaerense de la alianza Juntos, Diego Santilli.

Al mismo tiempo, Kalbermatten solicitó que el intendente de la localidad bonaerense, Diego Nanni, también brinde testimonio. Cabe destacar que, en los últimos días, el líder del municipio dejó en claro, en diálogo con los medios de comunicación, que no autorizó la fiesta que Carrió luego de que la propia dirigente política asegurara que habían conversado y que el evento estaba habilitado. Resta esperar que el acusador defina si impulsa o no la acción penal o manda la denuncia a sorteo, tras presentarla en el juzgado federal de Sebastián Casanello.

Si bien Nanni confirmó la existencia de un llamado telefónico, dejó en claro que "no hubo más que eso" y que él no habilitó dicha reunión con su "círculo íntimo". Además aclaró que mientras ocurrió esa fiesta, a fines del año pasado, en Exaltación de la Cruz regía la "fase 4, donde las reuniones se autorizaban al aire libre con un máximo de 20 personas". Es decir que la fiesta realizada por la dirigente, con 70 invitados, no era legal.

Esto expresó en sus redes sociales:

Durante la pasada semana, cuando se conoció la denuncia, la Coalición Cívica (CC) lanzó un comunicado repleto de mentiras para justificar dicho cumpleaños. En primer lugar dijeron que fue realizado "al aire libre, repleto de protocolos y con medidas preventivas" aunque en aquel momento regía le DISPO y las reuniones sociales, culturales o recreativas estaban prohibidas si eran de más de 20 personas.

Sumado a esto buscaron aclarar que todos los invitados de la fiesta "tenían test negativo previo" al ingreso pero un PCR negativo no es requisito para reunirse o que ese tipo de celebraciones se transformen en una actividad legal cuando no estaba permitida en una gran parte del territorio. Por otro lado, dijeron que esas medidas no incluían a Exaltación de la Cruz cuando todos los partidos de la provincia de Buenos Aires aparecían incluidos en el DNU de la presidencia.

Con información de Télam