Amenaza e insólita teoría de la senadora macrista que fomentó la campaña de "liberación de presos"

La viralización de la disparatada teoría de Felicitas Beccar Varela, senadora bonaerense de Juntos por el Cambio que aseguró que el Gobierno tiene un plan sistemático para liberar presos y convertirlos en "futuras patrullas que amenazan jueces", generó fuerte revuelo. Ahora, mandó un nuevo mensaje para sus compañeros de bloque y dirigentes para explicar todo lo sucedido.

Luego del escándalo nacional por el insólito contenido de un audio donde planteó que las prisiones domiciliarias tienen que ver con armar "patrullas que amenacen a jueces y expropien el capital", se supo que en medio un ataque de furia, Beccar Varela amenazó con renunciar a su banca de senadora de la provincia de Buenos Aires. Según aclararon, ella está convencida de que la filtración y difusión pública del mismo viene del interior de Cambiemos.

Dentro de la explicación que dio la senadora, el mensaje habría sido enviado específicamente a sus hermanas, por lo que sería difícil imaginar una operación y menos desde otros sectores políticos que no sean cercanos al suyo. Desde su entorno por ejemplo, culparon a Jorge Macri, intendente de Vicente López y primo del expresidente Mauricio Macri.

En ese contexto, Beccar Varela envió un segundo audio de Whatsapp a sus compañeros de bloque, en el que aseguró: "Quería aclarar un poco el audio. Me hago cargo. Fue una conversación privada con mis hermanos después de una charla. Lamento que el nombre de Jorge Faurie este ahí. Es una opinión personal después de todo lo que venimos conversando, después de datos que se van a portando, pero no deja de ser una opinión personal, y una catarsis personal de domingo".

Y agregó: "No me interesa que se difunda mi nombre ni que siga adelante. Pero me hago cargo. Por eso, merecen saber de dónde sale, que todavía no sé, pero que nació de una conversación con mis hermanas".