Alberto homenajeó a Güemes y pidió "no perder tiempo" en "debates estériles"

El mandatario encabezó el acto en homenaje a la figura de Martín Miguel de Güemes en Salta.

En el marco de un nuevo aniversario del fallecimiento del prócer Martín Miguel de Güemes, el presidente Alberto Fernández enalteció al figura del general salteño ala firmar que fue "un político inmenso y un militar más grande aún" y llamó a reivindicar su figura a la que "los argentinos tardaron mucho en reconocer lo que fue". También, instó a la unidad nacional y a "no perder el tiempo en debates estériles" en un contexto de emergencia sanitaria mundial y se comprometió a "preservar la salud de todas y todos los argentinos".

"Fue el general de los gauchos. Luchó en la adversidad cuando muchos le quitaban el apoyo que necesitaba para dar pelea", recordó el jefe de Estado con emotivas palabras la figura del prócer argentino al encabezar en Salta el acto conmemorativo por el bicentenario del fallecimiento del general Martín Miguel de Güemes, acompañado por el gobernador Gustavo Sáenz, la ministra de Salud, Carla Vizzotti; funcionarios y gobernadores.

"Hoy es un día propicio, a 200 años de su muerte para que yo le jure al general que en medio de la pandemia voy a trabajar incansablemente para que la salud de cada argentino esté preservada, que su muerte no ha sido en vano y voy a trabajar para reconstruir un país federal, que el norte no sea un norte olvidado, que no hay un país central y una argentina periférica. Quiero jurarle al general que voy a trabajar con los 24 gobernadores de argentina porque es el imperativo que este tiempo me impone y la Argentina reclama", enfatizó Alberto,

En la misma línea, prometió: "Quiero decirle para que nos vacunemos todos, para que cada argentino deje de vivir con el miedo de que un virus se meta en él, complique su salud y termine con su vida. Quiero decirle que voy a trabajar incansablemente, una y otra ve por la unidad entre nosotros"; y aseveró: "No es tiempo de disputas, no es tiempo de perder el tiempo en debates estériles, es tiempo de unir esfuerzos, de construir el país que nos debemos, de superar la pandemia".

Asimismo, Alberto destacó al figura de Miguel de Güemes como figura central para la batalla contra las tropas españolas y para lograr la independencia del territorio argentino y de América Latina. Además, criticó lo tardío que llegó el reconocimiento al militar salteño y puso como ejemplo su valentía y sus incorruptibles principios.

"Hicieron patria y hacer patria es un montón de cosas. Es ser generosos con el prójimo, es recuperar la solidaridad, es entender, como dice el Papa Francisco, que nadie en un escenario como éste puede salvarse solo, que todos necesitamos del otro. Ser patriota es defender nuestra tierra con toda su diversidad, es entender que cuando no estamos unidos, solo el malestar, la pena y la angustia termina ganándonos", planteó el Presidente.

Y sentenció: "La patria no termina en los límites geográficos y políticos, hay una patria mas grande que es la de América Latina, que tenemos que consturi cotidianamente en unidad".