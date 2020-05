Alberto Fernández le puso un freno a los macristas que fogonean la grieta con un duro mensaje

Por si con la pandemia no alcanzara para mantener la agenda ocupada, el presidente Alberto Fernández tuvo que salir a ponerle un freno a quienes pregonan la grieta y buscan generar críticas a las medidas adoptadas por su gestión para hacer frente al coronavirus.

"Yo tengo clarísimo que del modelo de país que yo hablo mucha gente de Cambiemos lo rechaza, pero ya vendrá el momento de confrontación de ideas de cada uno", aseguró el mandatario nacional en declaraciones a radio AM750.

Ayer, en un nuevo día patrio y a 17 años de la asunción de Néstor Kirchner, el jefe de Estado envió un mensaje de unidad: "Este 25 de mayo nos encuentra en un momento difícil de nuestra historia. La pandemia nos afecta a todos, pero también nos propone un desafío: dejar atrás los egoísmos y comenzar a construir una Argentina más solidaria. Vamos a hacerlo juntos. Más unidos que nunca".

Sin embargo, hay sectores de la oposición que prefieren priorizar la confrontación en un contexto de extrema delicadeza sanitaria, económica y mucha incertidumbre social. Son, en palabras del Presidente, quienes no tienen cargos Ejecutivos y, por lo tanto, no deben cargar con la responsabilidad de cuidar a los ciudadanos.

El lunes, en una entrevista con C5N, remarcó: “Alguno se ofendió porque yo dije que la cuarentena iba a durar todo lo que sea necesario". A ellos les contestó que "la etapa del sálvese quien pueda, de la meritocracia, para mi está muerta en la Argentina porque la meritocracia es falsa, no es el merito lo que nos hace llegar, sino la oportunidad que nos dan de llegar”.

Hoy, en un acto junto al gobernador Axel Kicillof e intendentes bonaerenses, aseguró que “la pandemia dejo la muestra de la desigualdad en la que vivimos, lo primero que debe enseñarnos es que vivimos en un país injusto y ahora nadie tiene excusa de decir no me di cuenta, porque todos lo vimos”, aseveró el jefe de Estado, antes de marcar que “el desafío no es mano dura o mano blanda”.

Como ayer, Fernández trabajó en la Casa Rosada después de semanas de labor en la quinta presidencial de Olivos, producto de la cuarentena.