Alberto Fernández define el futuro de la cuarentena con sus asesores

Conservando la distancia social, con alcohol en gel sobre la mesa pero sin tapa bocas, el presidente Alberto Fernández mantiene una reunión con el Comité de Expertos, especialistas que lo acompañaron con recomendaciones desde el inicio de la pandemia, para definir cómo será la nueva etapa de la cuarentena en Argentina.

El encuentro, que tiene lugar en Olivos, se da a cuatro días de un nuevo anuncio presidencial para conocer cómo funcionará el aislamiento social obligatorio a partir del 11 de mayo. Esta etapa, la actual, finalizará el domingo 10 a las 24 horas. La reunión cuenta con la presencia de Santiago Cafiero, jefe de Gabinete, y Ginés González García, ministro de Salud,

Actualmente, el país avanzó en una cuarentena focalizada por distritos, con algunas actividades que se flexibilizaron en sectores que presentan nulos o pocos nuevos casos positivos de COVID-19, con estrictos controles del Gobierno nacional. Sin embargo, muchos sectores comenzaron a presionar para reactivar la economía y avanzar hacia una nueva normalidad.

A ellos, Fernández les respondió que "salir de la cuarentena ya es llevar a la muerte a miles de argentinos". En declaraciones a Radio Con Vos, sostuvo que "es muy difícil dosificar la salida" porque la situación del aislamiento "lamentablemente no tiene un gotero para manejarlo".

En los últimos días, Pedro Cahn, miembro de la Sociedad Argentina de Infectología, la Fundación Huésped y el Comité de Expertos que asesora a Alberto, respondió a las críticas a la cuarentena. En diálogo con C5N aseguró: “La gente dice ‘nos hicieron quedar en casa todo el tiempo y no pasó nada’, y no, es al revés: no pasó nada porque nos quedamos en casa todo este tiempo”. Por eso, sostuvo que “los que creen que la cuarentena es mala, que prueben con el coronavirus, con la terapia intensiva y con la muerte".