El presidente Alberto Fernández anunció medidas restrictivas a la circulación en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) ante la exponencial suba de casos por coronavirus. El jefe de Estado descartó endurecer medidas sobre la gran mayoría de las actividades laborales al argumentar que las reuniones sociales son el foco infeccioso de la enfermedad.

Luego de detallar cómo se multiplicaron los casos positivos de Covid-19 en el AMBA, Fernández anunció: la restricción de la circulación entre las 20 y las 6 de la mañana a partir del viernes, se suspenderán las clases presenciales por dos semanas, se prohibirán actividades sociales, culturales, deportivas, y religiosas en lugares cerrados, mientras que los negocios solo podan abrir en una franja horaria reducida.

En su discurso, el Presidente remarcó que "hay que bajar la circulación y volver al distanciamiento para que las camas de terapia intensiva vuelvan a reservarse para la atención del Covid". Además, afirmó que "para seguir adelante con esta vacunación, es necesario restringir los encuentros sociales" y subrayó que "el problema no está en las fábricas, en los negocios, sino que está en las reuniones sociales".

"Con restringir al nocturnidad, queríamos evitar el relajamiento a la salida del trabajo. El problema no es la noche solamente sino el descuido individual de todos nosotros. El cuidado individual es central para no contagiar al otro", sostuvo el mandatario. En esa línea, expresó que las medidas son "imperiosas para no detener el proceso vacunatorio y no saturar el sistema de salud".

Según detalló el jefe de Estado, en la semana 10 del año se acumularon 45 mil casos, mientras que la semana que acaba de terminar se acumularon alrededor de 122.000 casos. Esta semana, seguramente se supere esta cifra, multiplicando la cantidad de positivos en apenas un mes. "Les pido que entendamos el momento crucial que vivimos, no me mueve ningún interés político, y lo único que me importa es preservar la salud de los argentinos", cerró el Presidente.