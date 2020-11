A través de un mensaje grabado, el presidente Alberto Fernández anunció cómo continúa la estrategia epidemiológica ante la pandemia de coronavirus. En el anuncio, especificó que en la zona del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) dejará de estar en un aislamiento social, preventivo y obligatorio (ASPO) y pasará a un distanciamiento social, preventivo y obligatorio (DISPO). No se necesitará autorización para circular pero el transporte público seguirá siendo sólo para esenciales.

Con un mensaje grabado, Fernández analizó que "pareciera ser que la situación de seguir cumpliendo las pautas sanitarias seguramente pueda ayudarnos a cumplir los objetivos que estamos buscando". Y destacó que en el AMBA se registró una reducción de casos durante ocho semanas consecutivas, lo que obligó a pensar en la reorganización de la situación en la zona.

"Las medidas van a regir hasta el 29 de noviembre. En aquéllas provincias donde los contagios siguieron estables o aumentando, seguimos manteniendo las condiciones de cuidado que nos hemos impuesto y buscamos la restricción de la circulación todo lo posible. En departamentos de 10 provincias continúa el ASPO. Allí vamos a redoblar todos los esfuerzos médicos tratando de detectar dónde están los focos de infección, contactos estrechos y aislarlos para evitar que el contagio siga adelante", informó el Presidente.

El mandatario agregó que "en el AMBA fuimos generando aperturas y la vida fue avanzando en materia de circulación y contacto social". Y sumó: "Llevamos ocho semanas de caída de contagios, lo que nos lleva a pensar que es hora de que pase a una etapa de distanciamiento social. Ese distanciamiento sanitario no quiere decir, lejos está de que el problema se haya resuelto y acudo a la responsabilidad social y ciudadana".

La vacuna

Esta mañana, Alberto se reunió de forma virtual con Vladimir Putin y le "dedicamos un rato muy largo a hablar de la vacuna Sputnik V. Hemos logrado y estamos trabajando que podamos llevar un acuerdo entre países para la provisión de vacunas. Estamos trabajando online con los estudios de la Fase III con la idea de que la ANMAT cuente rápidamente con la información necesaria para aprobar la vacuna si es que está en condiciones".

Aseguró que la Argentina contará con 20 millones de dosis, dado que requiere dos aplicaciones. "Podríamos cubrir a 10 millones de personas, si todo va bien, a partir de finales de diciembre. Ésto nos exige un enorme esfuerzo porque la tarea de vacunar exige organizar toda la logística para llegar rápidamente a cada rincón de la Argentina".

También aclaró que hay acuerdos firmados con otros laboratorios y "podríamos contar con la posibilidad de vacunar a 750 mil personas con la vacuna de Pfizer que podría llegar a estar en el país. A partir de marzo podríamos contar con la de Astrazeneca y Oxford y también hemos hecho un acuerdo para buscar una de las vacunas chinas, que está dentro de las posibilidades analizadas".

Sostuvo que la idea es que se pueda contar lo más rápido posible, y en la cantidad suficiente, con la vacuna para retomar el ritmo de vida que se vio alterado por la pandemia. "Ahora nos vamos a dedicar a preparar el proceso de vacunación y vamos a hacer una suerte de gran comando con el Ministerio de Salud, Defensa, Seguridad, del Interior y vamos a ponernos en contacto con las 24 provincias para organizar, del mejor modo, la vacunación de los argentinos y argentinas".

Alberto se reunió con Larreta y Kicillof

Alberto señaló que la nueva etapa "no dista mucho de lo que en realidad es hoy, porque fuimos abriendo actividades y por lo tanto lo que eso generó fue un contacto mayor entre los que habitan el AMBA. Autoriza que se pueda circular sin autorización, la que hoy se requiere. Eso quiere no decir que cualquiera puede usar el servicio público de transporte que seguirá exclusivamente al servicio de los que están autorizados porque hacen actividades esenciales".

La decisión es tomada luego de una reunión conjunta entre el gobernador bonaerense, Axel Kicillof; y su par porteño, Horacio Rodríguez Larreta, al observar la baja de casos de coronavirus en esa zona, lo que permitiría que se reactiven varios sectores económicos en la llamada "nueva normalidad".



El ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, manifestó que "a los fines prácticos, el aislamiento significa tener que solicitar permisos para todas actividades, pero como en la Ciudad eso ya venía ocurriendo y casi todos los permiso fueron otorgados no va significar un gran cambio". Por su parte, la ministra de Gobierno bonaerense, Teresa García, remarcó que "no es el fin de la cuarentena, sino el comienzo de una nueva etapa". "No van a cambiar tanto las cosas", consideró la funcionaria, quien ratificó que "en lo educativo, los distritos bonaerenses que estén en fase 4 y 5 van a poder tomar la decisión de revincular a chicos en los últimos años del secundario".