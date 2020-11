El ministro de Defensa, Agustín Rossi aseguró que están trabajando para llegar al "Dia D" de la vacunación con todo el operativo listo. En coordinación con el Ministerio de Salud, aseguró que "todos los medios de la FFAA están a disposición". Además, añadió que propusieron que "se tome como base el padrón electoral".

En diálogo con Alocarla, en El Destape Radio, el ministro de Defensa aseguró que tanto su cartera como la de Salud, trabajan en conjunto desde hace más de un mes en la campaña de vacunación: "hay una interacción con el ministerio de Defensa y de Salud. El objetivo es tener definida la planificación para la distribución de la vacuna". En ese sentido, agregó que “cada dos años las FFAA organizan el operativo electoral en la Argentina y un solo día los mayores de 16 años concurren a votar. Teniendo esa información, nos parece que es una base interesante para empezar a organizar el plan de vacunación".

Los primeros en recibirla serán el “personal esencial y grupos de riesgo son los primeros que van a recibir la vacuna y todo eso está en manos del Ministerio de Salud". En ese sentido que quieren tener terminada la planificación cuanto antes para "cuando sea el día D". "Tenemos todas las capacidades para poder llevarlo y ordenarlo, somos optimistas. Hay que garantizar la cadena de frío, que en algunas vacunas es más exigente que en otras", aseguró.

Por otro lado, consultado sobre el acto homenaje a tres años del hundimiento del submarino Ara San Juan, se mostró emocionado porque fue "un acto de reparación emocional". Hizo especial referencia a que los hijos de los submarinistas recibieron "el sable que debieron recibir sus padres”.



Si bien prefirió no opinar sobre lo ocurrido con el submarino que dejó un saldo de 44 muertos, si dijo que "es cierto y está constatado que a los 20 días la armada chilena sintió un eco alrededor de ese lugar", donde estaba el Ara San Juan.

En la misma entrevista, como ex diputado de la Nación, reflexionó sobre dos debates calientes en el Congreso: el aborto legal y el aporte solidario por única vez de las grandes fortunas del país. "Me tocó participar del primer debate sobre el IVE, soy un defensor de eso. Independientemente de las posiciones que se vayan a verter, uno tiene que pararse desde otro lugar, sobre todo el legislador", sostuvo.



"Las leyes que otorgan derechos las cumplen o las usan los que quieran hacer uso. Una ley que legalice el aborto va a hacer utilizada por quienes quieran interrumpir voluntariamente el embarazo", agregó Rossi y reflexionó que "hoy si hay alguien que quiere interrumpir voluntariamente el embarazo tiene que recurrir a una acción ilegal y muere una gran cantidad de madres".



Y el que no quiera hacerlo, no lo va a hacer. Es darle derechos a alguien sin sacarle derechos a nadie. Me parece que es inevitable que se termine sancionando, es una cuestión de tiempo", explicó el Ministro.