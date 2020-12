El ministro de Defensa de la Nación, Agustín Rossi, salió al cruce de los dirigentes políticos y medios opositores que critican la campaña de vacunación que comenzará el martes 29 de diciembre. "Decían que no iba a haber vacuna y hay vacuna. Algunos hubiesen deseado que no haya".

En este mismo sentido, el ministro indicó que desde diversos sectores de la oposición esperaban que "no hubiera vacuna" además indicó: "La gestión mata el relato. Decían que no iba a haber vacuna, hay vacuna. Decían que no se iba a poder repartir en todo el país, se repartió en todo el país”. En diálogo con Dady Brieva en El Destape Radio, el funcionario informó que “el plan de vacunación va a durar todo el 2021”, y señaló que durante ese año se inmunizará contra el COVID-19 a “los 30 millones de argentinos que son susceptibles de ser vacunados”.

La campaña empezará, según el ministro, “con las 20 millones de Sputnik V". Por otro lado, añadió que a corto plazo la campaña seguirá "cuando en enero lleguen 5 millones de vacunas y en febrero 14 millones, continuaremos con el proceso de vacunación en la población de riesgo”.

Plan de vacunación

El martes a las 9 de la mañana comenzará el operativo de vacunación más grande de la historia argentina. Después de nueve meses de pandemia de coronavirus, cada distrito del país empezará a aplicar las primeras 300 mil dosis de la Sputnik V y los primeros destinatarios serán los trabajadores de la salud.

En la provincia de Buenos Aires, según confirmó la ministra de Gobierno, Teresa García, esta mañana "salió la primera distribución de vacunas" hacia los distintos centros de vacunación. En Mar del Plata, que tiene más infectados que La Matanza y será destino turístico este verano, se priorizarán a los profesionales de la salud de terapia intensiva de los hospitales Interzonal General de Agudos y el Materno Infantil.